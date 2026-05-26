Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

Бившият английски национал Джейми Варди се раздели с Кремонезе след един сезон в клуба, след като “тигрите” изпаднаха в Серия “Б”. Все още не е ясно къде ще играе през следващата кампания, но според “Дейли Мейл” бившият голмайстор на Лестър мечтае за още един сезон в Премиър лийг, въпреки че вече е на 39 години. Той е напълно наясно, че при тези обстоятелства изявите му ще бъдат ограничени откъм игрово време, но се надява все пак да получи предложения и да реализира идеята си.

Варди има 500 мача и 200 гола в английския футбол, като спечели шампионската титла, ФА Къп и “Къмюнити Шийлд”. Има и две титли в Чемпиъншип. Беше избран за Играч на сезона през 2015/16, а през 2020 стана и голмайстор на Премиър лийг. Има и 26 мача и седем гола за националния отбор. За Кремонезе изигра 28 срещи и отбеляза седем попадения. През ноември бе избран за Играч на месеца в Серия “А”.

