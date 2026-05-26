Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Кремонезе
  3. Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

  • 26 май 2026 | 20:29
  • 797
  • 1
Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

Бившият английски национал Джейми Варди се раздели с Кремонезе след един сезон в клуба, след като “тигрите” изпаднаха в Серия “Б”. Все още не е ясно къде ще играе през следващата кампания, но според “Дейли Мейл” бившият голмайстор на Лестър мечтае за още един сезон в Премиър лийг, въпреки че вече е на 39 години. Той е напълно наясно, че при тези обстоятелства изявите му ще бъдат ограничени откъм игрово време, но се надява все пак да получи предложения и да реализира идеята си.

Варди има 500 мача и 200 гола в английския футбол, като спечели шампионската титла, ФА Къп и “Къмюнити Шийлд”. Има и две титли в Чемпиъншип. Беше избран за Играч на сезона през 2015/16, а през 2020 стана и голмайстор на Премиър лийг. Има и 26 мача и седем гола за националния отбор. За Кремонезе изигра 28 срещи и отбеляза седем попадения. През ноември бе избран за Играч на месеца в Серия “А”.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 955
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 789
  • 1
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 773
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 1431
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 890
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 7494
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 9578
  • 29
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 31782
  • 103
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 30590
  • 79
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 9077
  • 14
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 3212
  • 19
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 41861
  • 208