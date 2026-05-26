Мареска планира да даде нов шанс на Джак Грийлиш в Ман Сити

Енцо Мареска, който до дни ще бъде обявен за нов мениджър на Манчестър Сити, иска да интегрира обратно в отбора Джак Грийлиш, твърди “Мирър”. Англичанинът игра под наем в Евертън през последния сезон и се представи много добре, докато не получи сериозна контузия в края на януари, след което се подложи на операция и пропусна всички мачове до края на сезона.
“Карамелите” планираха да откупят правата на халфа през лятото, но плановете им могат да се провалят. Според “Мирър” Мареска ще проведе разговор с Грийлиш, за да разбере и неговата позиция и дали е достатъчно мотивиран да се бори за мястото си в състава на “гражданите”.
Грийлиш, който в момента на 30 години, има договор за още една година с “гражданите”, които през 2021-ва платиха за него 100 милиона паунда. Той продължава да поддържа много добри отношения с почти всички играчи, като един от най-близките му приятели на "Етихад" е Ерлинг Холанд.