Интер чака оферти от Англия за Тюрам

  • 26 март 2026 | 03:19
Интер чака оферти от Англия за Тюрам

Интер е готов да продаде Маркюс Тюрам на огромна печалба, твърди "Кориеде дело Спорт". Астън Вила и Нюкасъл не са притеснени от освобождаващата клауза на французина на стойност 85 милиона евро.

Това не е първият път, в който се появяват информации, че приключението на Тюрам на „Сан Сиро“ може да приключи след края на настоящия сезон. Търпението на шефовете на "нерадзурите" към нападателя е на изчерпване. До момента през кампанията той има 12 гола и 5 асистенции в 36 официални мача.

Маркюс Тюрам: Интер дойде в правилния момент от моята кариера

Тюрам не се е разписвал в последните 8 срещи, а представянето му в отсъствието на контузения Лаутаро Мартинес е предизвикало разочарование в клуба.

Освобождаващата клауза на французина е на стойност 85 милиона евро и ще е валидна само през юли. Клуб от Премиър лийг изглежда най-вероятната алтернатива пред него, а не Саудитска Арабия.

Евентуална продажба би представлявала чиста печалба за Интер, тъй като Тюрам беше привлечен като свободен агент от Борусия (Мьонхенгладбах) през лятото на 2023 г.

Нападателят има 2 гола в 31 мача за националния отбор на Франция, а настоящата му форма го поставя под риск да не попадне в състава на Дидие Дешан за Мондиал 2026.

Снимки: Gettyimages

