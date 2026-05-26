Треньорът на Райо: Надяваме се нашата приказка да има щастлив край

Старши треньорът на Райо Валекано Иниго Перес се надява са щастлив край за сезона за мадридския клуб. Райо играе финал в Лигата на конференциите в сряда в Лайпциг, а противник е английският Кристъл Палас.

"Все още се носим в облаците след постигнатото до момента. Не смятам, че сме напълно наясно с постигнатия от нас важен успех и ще ни отнеме още известно време, за да го осмислим напълно. Беше доста дълго пътуване, но вече осъзнаваме първите стъпки, които сме предприели. Знаем за научените уроци и опита, който трупаме. Последната стъпка очевидно е в Лайпциг сега и се надяваме, че нашата история ще има щастлив край. По време на полуфиналите се чувствах все по-спокоен и по-спокоен. Вероятно не сте очаквали това. Беше моментът, в който открихме нещо, за което копнеехме. Нещо, което търсехме след часове и дни на работа. Кристъл Палас е отбор с огромен потенциал, бяха сочени за фаворити преди началото на турнира. Трябва да бъдем отговорни и да контролираме емоциите. Нашата същност и идентичност трябва да блестят", заяви Перес за официалния сайт на УЕФА.