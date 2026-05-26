Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

Селтик ще се раздели с най-малко петима футболисти през лятото, съобщават британските медии във вторник. Каспер Шмайхел, Арне Енгелс, Рео Хатате, Пауло Бернардо и Дайзен Маеда ще напуснат шампиона на Шотландия в близките седмици.

Халфът Енгелс и нападателят Маеда можеха да бъдат продадени през януари тази година, но ръководството на "зелено-белите" предпочете да ги запази в състава, който за пета поредна година спечели златните медали във Висшата лига. Към Енгелс и Маеда има сериозен интерес от английски клубове.

Вратарят Шмайхел получи тежка контузия във втората половина от кампанията и не е играл през последните месеци.

Полузащитниците Бернардо и Хатате не влизаха в плановете на клубния мениджър Мартин О'Нийл за решителните кръгове от първенството.

Селтик спечели рекордната 56-а титла в Шотландия, а седмица по-късно триумфира и с купата на Футболната асоциация. Все още не е ясно дали О'Нийл ще запази поста си през следващата кампания. В отбора от Глазгоу имаше и голямо количество преотстъпени от други клубове футболисти, които със сигурност няма да продължат да играят в шотландското първенство.