Аканжи: Интер не се страхува от никого

Мануел Аканжи отправи уверено и недвусмислено послание към конкурентите на Интер за титлата с навлизането на сезона във финалната си фаза. Той настоя, че „нерадзурите“ са съсредоточени единствено върху себе си и не се страхуват от никого в надпреварата както за титлата в Серия "А", така и за Купата на Италия.

„Ние сме концентрирани единствено върху себе си. Не гледаме съперниците и най-вече не се страхуваме от никого. Просто трябва да печелим нашите мачове и ако го направим, ще бъдем шампиони. Искаме да спечелим и двете надпревари, които остават – Скудетото и Купата на Италия. В Серия "А" сме първи с шест точки преднина и искаме да останем там до края. Същото важи и за купата. Имаме домакински мач срещу Комо и се надяваме да спечелим и там, за да вдигнем трофея“, заяви Аканжи за Sportmediaset.

За отбор, който доминира през по-голямата част от кампанията, тази увереност изглежда напълно заслужена. Дали тя ще се превърне в трофеи през следващите седмици, предстои да видим, но Интер очевидно няма никакво намерение да изпусне и двете отличия от ръцете си.

Снимки: Gettyimages