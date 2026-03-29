Аканжи: Интер не се страхува от никого

  • 29 март 2026 | 02:26
Аканжи: Интер не се страхува от никого

Мануел Аканжи отправи уверено и недвусмислено послание към конкурентите на Интер за титлата с навлизането на сезона във финалната си фаза. Той настоя, че „нерадзурите“ са съсредоточени единствено върху себе си и не се страхуват от никого в надпреварата както за титлата в Серия "А", така и за Купата на Италия.

„Ние сме концентрирани единствено върху себе си. Не гледаме съперниците и най-вече не се страхуваме от никого. Просто трябва да печелим нашите мачове и ако го направим, ще бъдем шампиони. Искаме да спечелим и двете надпревари, които остават – Скудетото и Купата на Италия. В Серия "А" сме първи с шест точки преднина и искаме да останем там до края. Същото важи и за купата. Имаме домакински мач срещу Комо и се надяваме да спечелим и там, за да вдигнем трофея“, заяви Аканжи за Sportmediaset.

За отбор, който доминира през по-голямата част от кампанията, тази увереност изглежда напълно заслужена. Дали тя ще се превърне в трофеи през следващите седмици, предстои да видим, но Интер очевидно няма никакво намерение да изпусне и двете отличия от ръцете си.

Ювентус и Влахович са все по-близо до споразумение за нов договор

Дешан обяви нова дата, в която ще разкрие състава за Световното, и обеща много ротации срещу Колумбия

Милан няма да задържи Фюлкруг

Две дузпи на Джонатан Дейвид спасиха Канада от поражение

Унгария удари Словения в края

Япония надигра Шотландия на “Хемпдън Парк”

60 факта за големия юбиляр Краси Балъков

Александър Димитров говори пред медиите в Джакарта

Ето какъв идеален отбор нареди Бала през 90-те години

Хора, спрете се! Какво ви става? Защо след 10:2 унижавате млади български момчета по този начин?

Греда, пропусната дузпа и куп елегантни отигравания от Бербатов при победа на легендите на Ман Юнайтед

Легендите на Ливърпул изпуснаха преднина от два гола срещу Борусия (Д) при завръщането на Клоп

