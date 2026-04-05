Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Лидерът на Серия А Интер записа важна и гръмка победа с 5:2 над гостуващия състав на Рома навръх католическия Великден в двубой от 31-вия кръг на Серия "А". Завърналият се капитан Лаутаро Мартинес (1’, 52’) се отчете с два гола, а по един добавиха Хакан Чалханоолу (45+2’), Маркюс Тюрам (55’) и Николо Барела (63’). За "вълците" пък се разписаха Джанлука Манчини (40’) и Лоренцо Пелегрини (70’). Така "нерадзурите" прекъснаха негативната си поредица от четири мача без успех във всички турнири.

Кристиан Киву извърши три промени сред своите титуляри след ремито 1:1 с Фиорентина. В отбрана се завърна Алесандро Бастони за сметка на наказания Карлос Аугусто, а контузеният Ян Бисек беше заместен от Франческо Ачерби. В средата на терена нямаше никакви промени, а в атака партньор на Тюрам не беше Франческо Пио Еспозито, а възстановеният от травмата си капитан Лаутаро.

Джан Пиеро Гасперини предприе две промени в стартовия си състав след успеха с 1:0 над Лече. В халфовата линия липсваха Нийл Ел Айнауи и Константинос Цимикас, а техните места бяха заети от върнатия по-назад Николо Пизили и Мехмет Зеки Челик. Голямата новина обаче беше свързана със завръщането на излекувания от контузията си Матиас Соуле, който действаше заедно с Пелегрини зад централния нападател Донийл Мален.

Двубоят започна вихрено за домакините, които откриха резултата още в първата минута. Тюрам нахлу в наказателното поле откъм десния фланг и намери с пас Лаутаро, който се разписа със силен удар отблизо. В следващите минути Хакан Чалханоолу и Бастони пробваха далечни изстрели, но Миле Свилар се справи с тях, докато шут на Федерико Димарко беше блокиран. В 13-ата минута вратарят спаси и удар на Лаутаро от малък ъгъл.

След като отмина началният домакински натиск, Рома постепенно пое инициативата, но застраши противниковата врата чак в 24-тата минута. Тогава при центриране от пряк свободен удар Мален стреля опасно с рамо, но Ян Зомер успя да отклони топката. Малко след това нападателят опита и далечен шут по земя, но не намери целта. В 30-ата минута Соуле направи несполучлив опит да прехвърли вратаря почти от центъра на терена. Три минути по-късно Пьотър Жиелински стреля, пращайки топката покрай вратата.

В 39-ата минута гостите поискаха дузпа за игра с ръка на Мануел Аканжи, но претенциите им не бяха уважени. Само минута по-късно обаче те успяха да изравнят, след като Манчини засече с глава центриране на Девайн Ренш. Въпреки това "нерадзурите" бързо си върнаха преднината, след като в последните секунди преди почивката Чалханоолу се разписа с невероятен изстрел от голяма дистанция.

Нещо повече, още с първата си възможност през втората част, Интер увеличи своя аванс. Това стана в 52-рата минута, когато Тюрам се пребори за топката с Ренш, напредна и я подаде на Лаутаро, който пък по елегантен начин я прокара покрай Свилар за втория си гол в мача.

Само три минути по-късно Тюрам добави към двете си асистенции и гол с глава, който дойде след центриране на Чалханоолу от корнер. В 60-ата минута французинът отново можеше да се разпише с глава след статично положение, но този път стреля неточно.

За сметка на това, в 63-тата минута Барела все пак отбеляза петия гол за миланския гранд в мача, възползвайки се от две съперникови грешки. Чак след това гостите се събудиха и направиха два пропуска, чрез резервата Цимикас и Мален.

Така се стигна до 70-ата минута, когато именно нападателят асистира на Пелегрини, който беше точен с шут по земя. В 77-ата минута Дензъл Дъмфрис се опита да добави името си сред голмайсторите, пращайки топката покрай Свилар, но и встрани от вратата. Три минути по-късно вратарят отрази изстрел на резервата Еспозито, а при последвалия корнер Дъмфрис стреля неточно с глава. Последният пропуск в мача пък беше дело на Пелегрини от пряк свободен удар.

Така Интер събра 72 точки в актива си и ще гледа със спокойствие от върха на класирането сблъсъка между третия Наполи (62 т.) и втория Милан (63 т.). От друга страна, след третата си загуба в последните четири кръга Рома остана на шестата позиция със своите 54 пункта, като може да изостане с още от преките си конкуренти за топ 4 Комо (57 т.) и Ювентус (54 т.), ако те не загубят мачовете си от кръга.

ИНТЕР - РОМА 5:2



1:0 Лаутаро (1')



1:1 Манчини (40')



2:1 Чалханоолу (45+2')



3:1 Лаутаро (52')



4:1 Тюрам (55')



5:1 Барела (63')



5:2 Пелегрини (70')



Интер: Зомер, Аканжи, Ачерби, Бастони, Дъмфрис, Барела, Чалханоолу, Жиелински, Димарко, Тюрам, Лаутаро

Рома: Свилар, Манчини, Ндика, Ермосо, Ренш, Кристанте, Пизили, Челик, Соуле, Пелегрини, Мален