  От Интер ще направят всичко възможно, за да задържат Чалханоолу и да отбият апетитите на Галатасарай

От Интер ще направят всичко възможно, за да задържат Чалханоолу и да отбият апетитите на Галатасарай

  • 9 апр 2026 | 19:06
От Интер ще направят всичко възможно, за да задържат Чалханоолу и да отбият апетитите на Галатасарай

Италианският Интер възнамерява да задържи полузащитника Хакан Чалханоолу и е готов отново да парира интереса от страна на турския Галатасарай през следващия трансферен прозорец, както беше и миналото лято, твърди вестник Gazzetta dello Sport. 32-годишният Чалханоолу има малко повече от година от настоящия си договор с Интер, който изтича през лятото на 2027-а. Турският национал прекара последните девет сезона, играейки в Милано, последните пет за „нерадзурите“. Той няколко пъти бе свързван с трансфер в Галатасарай, чиито оферти обаче бяха отхвърлени през последните трансферни прозорци. 

Ръководството на Интер смята, че Чалханоглу е надежден лидер в халфовата линия на отбора и може да помогне за поддържането на висок стандарт и приемственост, ако съставът претърпи основно обновяване през лятото. Дали Хакан Чалханоолу ще подпише нов договор с гранда от Милано или ще реши да напусне след изтичането на настоящия си контракт все още не е ясно, но към момента индикации сочат, че Интер не иска да го загуби през предстоящия летен трансферен прозорец.

