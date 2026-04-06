Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Кристиан Киву обясни какво се е променило през второто полувреме, когато Интер разгроми Рома с 5:2. Ако „нерадзурите“ влязоха в паузата за националните отбори с едва две точки от три кръга, то тази вечер те направиха сериозна заявка с разгромната победа с три гола разлика срещу един от най-качествените отбори на Ботуша този сезон. Лаутаро Мартинес не беше играл от контузията си в прасеца на 18 февруари, но оказа незабавно въздействие с два гола. Хакан Чалханоглу отбеляза изумително попадение от поне 35 метра, а сред голмайсторите се записаха още Маркус Тюрам и Николо Барела.

„Много съм щастлив, че Лаутаро се завърна, щастлив съм да видя Маркус да вкарва и асистира, да видя Барела да бележи, да видя Дензъл Дъмфрис да играе толкова добре, също и Диуф, Фратези, тези, които не играха тази вечер“, каза Киву след края на мача.

Повратният момент, който накара всички на резервната скамейка да празнуват бурно, беше третият гол в началото на второто полувреме.

„Това поискахме на полувремето – да имаме правилния подход веднага след почивката, да довършим мача и да вкараме още голове. Осъзнаваш какво се случва на терена, че има признаци на зрялост в този отбор. Имаше някои колебания в последните мачове, когато се опитвахме да пазим резултата, а не трябваше да го правим. Тази вечер излязохме за второто полувреме с правилния дух, опитвайки се да доминираме и да убием интригата в мача“, продължи Киву.

Джан Пиеро Гасперини коментира, че Рома е имал добро първо полувреме и е притискал Интер, докато не е дошъл внезапният удар на Чалханоглу от огромна дистанция.

„Не е лесно да пресираш Рома високо, защото те се движат много, изпразват средата на терена, за да те атакуват по фланговете с тези халф-бекове. Бяхме леко притеснени топката да не стига до Мален, така че Чалханоглу седеше малко по-дълбоко и се затрудняваше да затваря Пизили, който контролираше темпото. Показахме повече смелост през второто полувреме, разкъсахме линиите им, движехме топката по-бързо и изтеглихме нашия плеймейкър в по-предна роля. Когато дадеш на играчите на Рома време и пространство, те са толкова добри в намирането на свободни зони и извеждането на нападателите си. Вдигнахме оборотите, направихме повече спринтове, за да се борим за топката, и това беше много добро второ полувреме“, отговори Киву.

През втората част имаше и специален момент, когато Алесандро Бастони получи овации на крака от публиката на „Сан Сиро“ при смяната си. Не беше ясно как защитникът ще се справи с травмата от изгонването си при загубата на Италия в плейофа за Световното първенство от Босна и Херцеговина, след като вече беше силно критикуван в медиите за червения картон на Пиер Калулу от Ювентус след симулация. На фона на информациите, че Бастони настоява да напусне Италия и да премине в Барселона заради тази токсична атмосфера, тази проява на подкрепа беше успокояваща.

„Нямам вълшебна пръчица, за да поправя всичко, което е сбъркано, но това, което мога да кажа, е, че всички ние сме отговорни за случващото се във футбола. Това означава треньори, играчи, журналисти, социални медии, защото критиката и негативизмът привличат повече внимание. Трябва да помним, че футболът е игра, още от юношеската академия, където за щастие работих няколко години и видях неща, които биха ви шокирали. Всички сме виновни, така че трябва да променим подхода към този прекрасен спорт, който предизвиква такава любов у децата, у феновете, които подкрепят своя отбор, а не у онези, които просто желаят зло на другите, отправят обиди и по-лоши неща към своите противници“, отбеляза Киву.