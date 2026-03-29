  Индзаги примамва играч на Интер в Саудитска Арабия

  29 март 2026 | 05:02
Симоне Индзаги иска да привлече Франческо Ачерби в Ал-Хилал от следващия сезон, тъй като договорът на централния защитник на Интер изтича в края на този сезон. Ачерби е бил възпитаник на Симоне Индзаги както през предходните 3 сезона в Интер, така и през 5-те, които централният защитник е играл в Лацио.

Информацията беше разкрита от италианския журналист Николо Скира: „Симоне Индзаги иска Франческо Ачерби в Ал-Хилал от юли. Договорът му с Интер изтича през юни и няма да бъде подновен. Преговорите започнаха“.

Израснал в Бреша, Франческо Ачерби е играл през кариерата си за Павия, Реджина, Дженоа, Киево Верона, Милан, Сасуоло, Лацио и Интер.

През този сезон в Серия А Ачерби има само 14 участия под ръководството на Кристи Киву, като често е бил неизползвана резерва. Централният защитник има и 5 мача през този сезон в Шампионската лига, състезание, от което Интер отпадна още на осминафиналите след общ резултат 2:5.

Първите два трофея в кариерата си той печели с екипа на Лацио, с който вдига Купата на Италия и Суперкупата на Италия. Откакто дойде в Интер, Ачерби спечели Купата на Италия и две Суперкупи на Италия, в допълнение към триумфа в Серия А през сезон 2023-2024.

Освен това Ачерби има и два финала в Шампионската лига с екипа на Интер, и двата загубени – 0:1 срещу Манчестър Сити през 2023 г. и 0:5 срещу ПСЖ през 2025 г. Ачерби има и 34 мача за националния отбор на Италия, с който спечели Европейското първенство през 2021 г. Тогава „Скуадра Адзура“ победи Англия с 3:2 след дузпи, след 1:1 в редовното време.

Снимки: Gettyimages

