Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

Капитанът на женския отбор на Барселона Алексия Путеяс ще се раздели с каталунския клуб през лятото. Новината беше официално потвърдена на сайта на "блаугранас".
Алексия Путеяс е част от Барселона от 2012 г. С екипа на тима тя постигна забележителни успехи, сред които 10 титли на Испания, 4 трофея от Шампионската лига, 10 Купи на Кралицата и 4 Суперкупи на страната. Индивидуалните ѝ постижения включват и две награди „Златна топка“.
От 2013 г. Путеяс е ключова фигура и в националния отбор на Испания. С него тя стана световен шампион през 2023 г., спечели два пъти Лигата на нациите на УЕФА и завоюва сребърни медали от Европейското първенство през 2025 г.
Очаква се Алексия Путеяс да продължи кариерата си в Лондон Сити Лайънесис.