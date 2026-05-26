Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона W
  3. Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

  • 26 май 2026 | 21:07
  • 2076
  • 3
Голямата звезда на женския футбол си тръгва от Барселона

Капитанът на женския отбор на Барселона Алексия Путеяс ще се раздели с каталунския клуб през лятото. Новината беше официално потвърдена на сайта на "блаугранас".

Алексия Путеяс е част от Барселона от 2012 г. С екипа на тима тя постигна забележителни успехи, сред които 10 титли на Испания, 4 трофея от Шампионската лига, 10 Купи на Кралицата и 4 Суперкупи на страната. Индивидуалните ѝ постижения включват и две награди „Златна топка“.

От 2013 г. Путеяс е ключова фигура и в националния отбор на Испания. С него тя стана световен шампион през 2023 г., спечели два пъти Лигата на нациите на УЕФА и завоюва сребърни медали от Европейското първенство през 2025 г.

Очаква се Алексия Путеяс да продължи кариерата си в Лондон Сити Лайънесис.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Треньорът на Райо: Надяваме се нашата приказка да има щастлив край

Треньорът на Райо: Надяваме се нашата приказка да има щастлив край

  • 26 май 2026 | 20:49
  • 921
  • 0
Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

Джейми Варди мечтае за още един сезон в Премиър лийг

  • 26 май 2026 | 20:29
  • 2469
  • 4
Мареска планира да даде нов шанс на Джак Грийлиш в Ман Сити

Мареска планира да даде нов шанс на Джак Грийлиш в Ман Сити

  • 26 май 2026 | 19:45
  • 2750
  • 1
Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

Най-малко петима футболисти напускат Селтик през лятото

  • 26 май 2026 | 19:22
  • 1611
  • 0
Пап Гей бе избран за най-добър африкански футболист в Ла Лига

Пап Гей бе избран за най-добър африкански футболист в Ла Лига

  • 26 май 2026 | 19:04
  • 1241
  • 0
“Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

“Камп Ноу” получи зелена светлина да кандидатства за домакин на финал на Шампионската лига

  • 26 май 2026 | 19:00
  • 1866
  • 15
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 20815
  • 53
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 39253
  • 114
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 34365
  • 89
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 10823
  • 14
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 5505
  • 48
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 45344
  • 220