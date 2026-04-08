ПСЖ 1:0 Ливърпул, гол на Дуе след рикошет

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен и Ливърпул играят при резултат 1:0 на "Парк де Пренс" в първи 1/4-финален сблъсък в най-престижната клубна футболна надпревара. Дезире Дуе откри резултата още в 11-ата минута. През миналия сезон парижани загубиха с 0:1 от мърсисайдци на своя стадион, но след това спечелиха със същия резултат на "Анфийлд" и успяха да продължат напред след изпълнение на дузпи, а впоследствие спечелиха и трофея.

Парижани влизат в този двубой в доста по-добра форма, след като спечелиха последните си четири срещи и вече дръпнаха с четири точки на върха в Лига 1, като имат и мач в запас. Освен това ПСЖ няма загуба в седем поредни елиминационни срещи срещу английски съперници, като в миналия кръг отстраниха Челси с общ резултат 8:2.

Ливърпул загуби последните си два мача в Англия - съответно от Брайтън и Манчестър Сити. Поражението от "гражданите" с 0:4 в 1/4-финалите на ФА Къп остави мърсисайдци само с един шанс за трофей през този сезон. Той е свързван с ШЛ. Английският шампион освен това води много сериозна битка за място в топ 5 на Премиър лийг.

Луис Енрике не е предприел никакви изненади. Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия ще действат в атака за домакините. Маркиньос се завръща в центъра на защитата като партньор на Уилян Пачо. Фабиан Руис и Брадли Баркола пропускат двубоя.

Арне Слот е направил две промени в състава си в сравнение с мача с Манчестър Сити. Джереми Фримпонг и Алексис Мак Алистър се завръщат за сметка на Къртис Джоунс и Мохамед Салах. Появилите се по-рано днес информации, че Рио Нгумоа може да бъде титуляр, се оказаха неверни. Талантът е на пейката заедно с Коди Гакпо и възстановеният от контузия Александър Исак. Слот е заложил на доста предпазлива тактика, тъй като Флориан Виртц и Джереми Фримпонг ще са играчите, които ще подкрепят по фланговете Юго Екитике. Джо Гомес ще действа като десен бек.

The Reds to take on PSG 🔴 #UCL — Liverpool FC (@LFC) April 8, 2026

ПСЖ имаше наложи превъзходство от самото начало, като домакините владееха доста повече топка и търсеха начина да се справят със защитата на мърсисайдци. Намериха такъв още в 11-ата минута. Конате сгреши в своята половина, което даде възможност на Дуе да напредне отляво, след което да продължи към Витиня, а той да намери Дембеле. Трима в червено не успяха да му отнемат топката, която отново се озова в Дуе. Той се завъртя и стреля, а след рикошет в крака на Гравенберг кълбото прехвърли Мамардашвили за 1:0.

Top scorers for Paris Saint-Germain in UCL knockout stages 👇



🇫🇷 Kylian Mbappé — 14 ⚽️

🇫🇷 Ousmane Dembélé — 7 ⚽️

🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia — 7 ⚽️

🇫🇷 Désiré Doué — 7 ⚽️



Следвай ни:

Снимки: Imago