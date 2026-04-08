Без победител в дербито на Пловдив
ПСЖ 1:0 Ливърпул, гол на Дуе след рикошет

ПСЖ 1:0 Ливърпул, гол на Дуе след рикошет

Актуалният носител на трофея в Шампионската лига Пари Сен Жермен и Ливърпул играят при резултат 1:0 на "Парк де Пренс" в първи 1/4-финален сблъсък в най-престижната клубна футболна надпревара. Дезире Дуе откри резултата още в 11-ата минута. През миналия сезон парижани загубиха с 0:1 от мърсисайдци на своя стадион, но след това спечелиха със същия резултат на "Анфийлд" и успяха да продължат напред след изпълнение на дузпи, а впоследствие спечелиха и трофея.

Парижани влизат в този двубой в доста по-добра форма, след като спечелиха последните си четири срещи и вече дръпнаха с четири точки на върха в Лига 1, като имат и мач в запас. Освен това ПСЖ няма загуба в седем поредни елиминационни срещи срещу английски съперници, като в миналия кръг отстраниха Челси с общ резултат 8:2.

Ливърпул загуби последните си два мача в Англия - съответно от Брайтън и Манчестър Сити. Поражението от "гражданите" с 0:4 в 1/4-финалите на ФА Къп остави мърсисайдци само с един шанс за трофей през този сезон. Той е свързван с ШЛ. Английският шампион освен това води много сериозна битка за място в топ 5 на Премиър лийг.

Луис Енрике не е предприел никакви изненади. Дезире Дуе, Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия ще действат в атака за домакините. Маркиньос се завръща в центъра на защитата като партньор на Уилян Пачо. Фабиан Руис и Брадли Баркола пропускат двубоя.

Арне Слот е направил две промени в състава си в сравнение с мача с Манчестър Сити. Джереми Фримпонг и Алексис Мак Алистър се завръщат за сметка на Къртис Джоунс и Мохамед Салах. Появилите се по-рано днес информации, че Рио Нгумоа може да бъде титуляр, се оказаха неверни. Талантът е на пейката заедно с Коди Гакпо и възстановеният от контузия Александър Исак. Слот е заложил на доста предпазлива тактика, тъй като Флориан Виртц и Джереми Фримпонг ще са играчите, които ще подкрепят по фланговете Юго Екитике. Джо Гомес ще действа като десен бек.

ПСЖ имаше наложи превъзходство от самото начало, като домакините владееха доста повече топка и търсеха начина да се справят със защитата на мърсисайдци. Намериха такъв още в 11-ата минута. Конате сгреши в своята половина, което даде възможност на Дуе да напредне отляво, след което да продължи към Витиня, а той да намери Дембеле. Трима в червено не успяха да му отнемат топката, която отново се озова в Дуе. Той се завъртя и стреля, а след рикошет в крака на Гравенберг кълбото прехвърли Мамардашвили за 1:0.

