Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Отборите на Пари Сен Жермен и Ливърпул днес излизат един срещу друг на “Парк де Пренс” в първия си 1/4-финален сблъсък от Шампионската лига, който стартира в 22:00 часа.

Двата тима се сблъскват в елиминациите на турнира във втори пореден сезон, след като през миналата кампания се срещнаха в 1/8-финалите. Тогава те си размениха по една победа като гост с по 1:0 и се стигна до дузпи на “Анфийлд”, в които парижани възтържествуваха, а впоследствие триумфираха с първия си трофей в ШЛ. Сега мърсисайдци ще са мотивирани да детронират европейския клубен първенец, с което да си отмъстят за миналогодишното отпадане.

Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица

Подобно на предишния сезон, ПСЖ не успя да завърши в топ 8 на основната фаза на турнира, финиширайки 11-и с актив от 14 точки след четири победи, две равенства и две загуби. Само на свой терен тимът записа два успеха, едно реми и едно поражение. Така му се наложи отново да премине през плейофите, където успя да елиминира друг представител на Лига 1 - Монако, след победа с 3:2 като гост и равенство 2:2 в Париж. На осминафиналите съставът на Луис Енрике обаче беше далеч по-убедителен и се разправи с Челси с 5:2 като домакин и 3:0 в Лондон.

Слот: Детайлите могат да решат много неща

От друга страна, Ливърпул зае третото място в основната фаза с актив от 18 точки след шест победи и две загуби. В своите визити “червените” стигнаха до три успеха, но допуснаха и едно поражение. Все пак те успяха да си спестят плейофите, а в осминафиналите се срещнаха с Галатасарай. Играчите на Арне Слот загубиха с 0:1 в Истанбул, но след това се развихриха за победа с 4:0 на “Анфийлд” и така продължиха напред.

