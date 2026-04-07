  Витиня: Ливърпул си е Ливърпул, дори да не е в най-добрата си форма

Витиня: Ливърпул си е Ливърпул, дори да не е в най-добрата си форма

  • 7 апр 2026 | 17:33
Носителят на трофея Пари Сен Жермен изглежда с по-високи шансове за успех в сравнение в Ливърпул в предстоящия между тях сблъсък от четвъртфиналите в Шампионската лига. Полузащитникът на французите Витиня обаче не бърза да прави смели прогнози. Първият двубой сега е в сряда в Париж, а реваншът на "Анфийлд" ще е на 14 април.

“Фаворит? В такъв тип двубои няма фаворит. Ливърпул си е Ливърпул, дори да не е в най-добрата си форма”, заяви португалецът.

Двата тима бяха съперници в елиминациите на турнира и през миналия сезон. На осминафиналите тогава отборите си размениха победи с по 1:0 като гост, след което ПСЖ надделя след изпълнение на дузпи.

Тогава имахме повече положения, но Алисон Бекер направи куп спасявания - спомни си Витиня. - Това е, което искаме да правим, но не е лесно. Направихме го миналата година, но загубихме домакинството си. Имаше известно разочарование в края на първия мач тогава. Казахме си, че ако играем така, можем да спечелим – и го бяхме направили. Сега обаче сме друг сезон, с промени и в двата отбора.“

„Нямаме търпение да играем такива мачове в Шампионската лига. Това е, което искаме във футбола. Настроението при нас е невероятно“, продължи халфът на първенеца.

Витиня също така е щастлив, че не страда от контузии: “Имам късмета да нямам физически проблеми. Понякога не можеш да контролираш това. Опитваме се да се възстановяваме добре, да се храним добре, да се поддържаме. Има и генетичен фактор – н

Официално: Манчестър Юнайтед и Хари Магуайър продължават заедно

