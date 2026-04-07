Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове

С 41 мача зад гърба си през кампанията досега Флориан Виртц е сред най-важните играчи на Ливърпул. В сряда вечер германецът излиза в първия си четвъртфинал в Шампионската лига - гостуване на Пари Сен Жермен. Този мач идва дни след тежкото поражение на “червените” с 0:4 от Манчестър Сити в двубой от ФА Къп. Ето какво заяви Виртц по редица теми:

За сезона досега

Разбира се, че искахме да имаме по-добър сезон. Поставихме си някои цели – отборът спечели Висшата лига миналия сезон и това със сигурност беше цел и за този. Все още сме в Шампионската лига, така че има за какво да играем, както и за класиране в турнира през следващия сезон. Имаме цели, които искаме да постигнем. Това е много голям турнир – мачовете в Шампионската лига винаги са специални. Опитваме се да им се наслаждаваме и да стигнем възможно най-далеч, да преминем този кръг. Знаем, че е трудно, защото в турнира играят най-добрите отбори в света. Добре е да играеш срещу тях и да видиш къде се намираш.

За думите на Ван Дайк, че Ливърпул се е предал срещу Манчестър Сити

Не знаех, че е казал това. Но не бих се съгласил директно, защото ние продължихме да се опитваме да създаваме положения, за да обърнем мача. Разбира се, когато времето напредва и е примерно 80-ата минута, а губиш с 0:3, психически е трудно да продължиш да натискаш. Просто се опитвахме да дадем най-доброто от себе си – дори при 0:3 или 0:4 имахме още няколко положения. Разбира се, не е на нашето ниво да губим с 0:4 от Сити. Следващия сезон трябва да се представим по-добре и да бъдем по-силни на терена.

За реакцията след загубеното дерби

Още този сезон показахме, че сме силни в големите мачове, особено в Шампионската лига. Предишният кръг срещу Галатасарай не беше лесен. Вярваме в себе си, имаме добър колектив с отлични характери и футболисти, както и добър мениджър, който се опитва да ни подготви добре за двубоите. Знаем, че вторият мач у дома може да бъде предимство, така че ще дадем всичко от себе си, ще вярваме в себе си и най-вече ще се опитаме да постигнем добър резултат преди реванша на „Анфийлд“.

Дали играчите продължават да играят за Слот

Да, разбира се. Вярваме в мениджъра – отборът трябва да вярва в него, след като спечели първенството миналия сезон. Имахме много добри мачове и през този сезон. Искахме да е по-добре, но това е положението сега. Все още имаме за какво да играем и мога да кажа само, че вярваме в треньора и ще дадем най-доброто от себе си утре.

Какво ще стане, ако Ливърпул първи допусне гол

Трябва да сме енергични и напълно отдадени през всичките 90 минути, иначе няма да имаме шанс. Трябва да сме единни като отбор през целия мач, включително и в трудните моменти. Ако допуснем гол, трябва да останем сплотени и да вярваме, че можем да спечелим. Също така знаем, че имаме реванш у дома. Но не можем да разчитаме, че всичко ще се нареди на „Анфийлд“. Нужни са ни пълна концентрация и в двата двубоя. През уикенда в един момент прекалихме и играхме малко хаотично – това трябва да го коригираме за следващата среща.

За първия си четвъртфинал в ШЛ в кариерата

Това са мачовете, в които искаш да играеш като футболист – мечтаех за тях, когато дойдох в този клуб. Затова ще дадем всичко от себе си, за да направим добър двубой утре, както и следващата седмица на „Анфийлд“. Имахме и някои добри мачове в първенството, но може би това показва, че Премиър лийг е много труден шампионат и всеки може да победи всеки. Срещите в Шампионската лига винаги са малко по-различни – срещаш различни отбори от различни държави с различни стилове на игра. Засега се наслаждаваме на това.

Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам