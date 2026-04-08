Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

  • 8 апр 2026 | 17:35
  • 876
  • 0
Мениджърът на Ливърпул Арне Слот готви изненада в стартовия си състав за днешния първи двубой от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Според "Скай Спортс" нидерландецът ще заложи от първата минута на 17-годишния Рио Нгумоа, който ще започне вместо Коди Гакпо, минаващ за един от големите любимци на мениджъра.

Талантливото крило вече има 22 мача във всички турнири през този сезон, но основно влиза като резерва. Макар и да има само един гол, той е един от най-нестандартните флангови играчи на "червените" и неколкократно анализатори и фенове призоваваха Слот да го използва по-често, имайки предвид лошата форма на Салах и Гакпо.

Нгумоа дебютира в Шампионската лига на 17 септември при победата с 3:2 над Атлетико Мадрид. Тогава той беше на 17 години и 19 дни и стана най-младият играч в клубната история, записвал участие в надпреварата. Първият му мач като титуляр в Премиър лийг бе срещу Тотнъм през миналия месец. Сега Нгумоа отново е готов да влезе в историята, ако тази информация от кухнята на Ливърпул е вярна и Слот наистина му гласува доверие да започне на "Парк де Пренс".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

Де Лаурентис вече е набелязал заместници на Конте, ако той поеме Италия

  • 8 апр 2026 | 11:57
  • 4433
  • 0
Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

  • 8 апр 2026 | 11:15
  • 870
  • 0
Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

Героят за Арсенал: Тази победа е ключов момент за нас

  • 8 апр 2026 | 11:03
  • 1068
  • 0
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 5860
  • 11
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 7156
  • 51
Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

  • 8 апр 2026 | 09:52
  • 2365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 ЦСКА, "червените" с нов капитан

Монтана 0:0 ЦСКА, "червените" с нов капитан

  • 8 апр 2026 | 17:58
  • 8919
  • 14
БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

БФС наказа титуляр на ЦСКА два часа преди мача с Монтана, няма да играе днес

  • 8 апр 2026 | 15:58
  • 18460
  • 17
Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

Веласкес: Боли, когато работиш 24/7 и после трябва да играеш на терен, като в Добрич

  • 8 апр 2026 | 15:10
  • 12194
  • 80
Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

Убийствен интерес за мача на Везенков в България! Продадоха се над 10 000 билета

  • 8 апр 2026 | 12:04
  • 7275
  • 13
Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

Барселона и Атлетико отново се сблъскват, но този път в ШЛ

  • 8 апр 2026 | 10:17
  • 7156
  • 51
Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

Ливърпул ще търси отмъщение в дома на европейския клубен шампион

  • 8 апр 2026 | 10:42
  • 5860
  • 11