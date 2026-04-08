Слот изненадва ПСЖ и Енрике със 17-годишен титуляр?

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот готви изненада в стартовия си състав за днешния първи двубой от 1/4-финалите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен. Според "Скай Спортс" нидерландецът ще заложи от първата минута на 17-годишния Рио Нгумоа, който ще започне вместо Коди Гакпо, минаващ за един от големите любимци на мениджъра.

Талантливото крило вече има 22 мача във всички турнири през този сезон, но основно влиза като резерва. Макар и да има само един гол, той е един от най-нестандартните флангови играчи на "червените" и неколкократно анализатори и фенове призоваваха Слот да го използва по-често, имайки предвид лошата форма на Салах и Гакпо.

Нгумоа дебютира в Шампионската лига на 17 септември при победата с 3:2 над Атлетико Мадрид. Тогава той беше на 17 години и 19 дни и стана най-младият играч в клубната история, записвал участие в надпреварата. Първият му мач като титуляр в Премиър лийг бе срещу Тотнъм през миналия месец. Сега Нгумоа отново е готов да влезе в историята, ако тази информация от кухнята на Ливърпул е вярна и Слот наистина му гласува доверие да започне на "Парк де Пренс".

As per Sky Sports, the Liverpool teen could be handed a shock Champions League start by Arne Slot, with reports saying he may replace Cody Gakpo for tonight's clash - @SkySportsNews