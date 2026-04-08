  3. Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

Слот коментира дали Исак е готов да бъде титуляр срещу ПСЖ

  • 8 апр 2026 | 09:52
Нападателят на Ливърпул Александър Исак пътува с отбора за първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, но няма да започне като титуляр срещу европейския клубен шампион, каза мениджърът на мърсисайдци Арне Слот.

26-годишният шведски национал се завърна към пълни тренировки миналата седмица след продължително отсъствие заради счупен крак. Той обаче не беше включен в състава за четвъртфиналния мач за ФА Къп в събота срещу Манчестър Сити. Завръщането на Исак въпреки това е голям тласък за настоящите шампиони на Премиър лийг, които преживяват труден вътрешен сезон. Ливърпул е на пето място в английския елит и е претърпял 15 загуби във всички турнири този сезон - най-лошият им баланс в една кампания, откакто загубиха 18 мача през 2014-15 г.

Слот: Детайлите могат да решат много неща
Слот: Детайлите могат да решат много неща

Откакто се присъедини от Нюкасъл за рекордните за клуба 125 милиона паунда в самия край на трансферния прозорец, Исак е отбелязал три гола и е дал една асистенция в 16 участия във всички турнири. „Той завърши близо седмица тренировки с отбора, така че може да запише минути - иначе не бих го взел. Не го взехме на „Етихад“, защото смятахме, че все още не е в състояние да покаже оптимално представяне. Сега смятаме, че може да бъде полезен, но не и да започне като титуляр“, заяви Слот на пресконференцията си.

Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам
Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам

На въпроса дали лидерът в Лига 1 ПСЖ трябва да се счита за фаворит, нидерландецът омаловажи значението на шаблоните. „Не мисля, че има значение дали има фаворит. Става въпрос само за два мача - много неща могат да се случат в два мача“, каза той. Сблъсъкът е повторение на срещата от миналия сезон от осминафиналите, когато парижани елиминираха Ливърпул след дузпи. „Миналия сезон мисля, че заслужавахме да загубим тук с 4:0. Този мач не беше 4:0 само заради вратаря Алисон Бекер. На „Анфийлд“ мисля, че заслужавахме да спечелим. Разликата този път е, че ПСЖ запази състава си. Нашият отбор ще изглежда различно от този, който беше тук миналия сезон“, добави Слот.

Снимки: Gettyimages

