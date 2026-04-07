Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица

По време на пресконференцията си във вторник, в навечерието на първия четвъртфинален мач от Шампионската лига срещу Ливърпул (22:00 ч.), треньорът на ПСЖ Луис Енрике беше попитан за бившия играч на клуба Юго Екитике. Испанският специалист не пожела да се спира подробно на нападателя, който имаше разочароващ престой в столицата, но сега е ключова фигура за „червените“. Този път отборът на Луис Енрике ще се изправи и срещу едно добре познато лице – Юго Екитике. 23-годишният френски нападател, юноша на Реймс, носи екипа на парижани в продължение на година и половина, между август 2022 г. и януари 2024 г., без да остави сериозна следа (4 гола и 4 асистенции в 33 мача във всички турнири). В столичния клуб нападателят с камерунски корени (по бащина линия) понякога страдаше от пренебрежително отношение по времето на Кристоф Галтие, оставайки с усещането, че не е получил истински шанс.

След като бе даден под наем в Айнтрахт Франкфурт през зимния трансферен прозорец на 2024 г., а след това и продаден на немския клуб, нападателят премина в Ливърпул през последното лято. Английският гранд не се поколеба да плати сериозна сума, привличайки го за 95 милиона евро, включително бонусите, което го превърна в петия най-скъп френски играч в историята. Обикновено не говоря за играчи, които не са в ПСЖ“, отговори Луис Енрике във вторник на въпрос за французина. Все пак той коментира накратко развитието му. „Спомням си престоя му тук. Той игра много добре в Германия, а сега и в Ливърпул. Вече е национален състезател и мисля, че е напреднал много. Това е нормално. Беше много млад, когато беше тук, и оттогава се е подобрил значително. Но сега не е моментът да говорим за играчите на Ливърпул.“

След успешен старт с „червените“, Юго Екитике бързо се превърна в незаменима част от състава на Арне Слот. С 17 гола и 6 асистенции в 43 мача този сезон (във всички турнири), той блести особено силно на европейската сцена. Екитике е вторият нападател, създаващ най-много голови положения в Шампионската лига с 0,75 очаквани гола (xG), изоставайки единствено от Килиан Мбапе от Реал Мадрид (0,83 xG).

След успеха над Челси на осминафиналите през март (общ резултат 8:2), ПСЖ се готви да се изправи срещу Ливърпул в битка за място на полуфиналите. Луис Енрике похвали мърсисайдци, определяйки ги като отбор с две лица, но и с много добър треньор.

“Да се говори за Ливърпул е сложно, както и за Арне Слот. Моят анализ е, че те са отбор с две лица и не знаеш кое от тях ще покажат. Много хора се опитват да определят кой е фаворит в този сблъсък, но в подобни срещи това не значи нищо. Ще бъде еднакво сложно и за двата тима. Надявам се да задържаме повече топката от тях, но знаем, че това няма да е лесно. Те са отличен отбор с много добър треньор. Свикнали сме да играем срещу английски отбори и не е много по-различно от миналата година. Да сме на това ниво и да играем подобни сблъсъци всяка година е много положително и сме много мотивирани. Хубаво е да се срещнем на този етап от надпреварата. Концентриран съм единствено върху себе си и моя отбор,” заяви Енрике.

Снимки: Gettyimages