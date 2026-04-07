Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

  • 7 апр 2026 | 16:50
  • 1336
  • 5
Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

Световният и европейски шампион с Франция Кристоф Дюгари прогнозира, че Пари Сен Жермен ще разгроми Ливърпул в сряда и ще реши сблъсъка още в първия мач. Двата тима са съперници на четвъртфиналите, като първият двубой е във френската столица.

В предаването „Rothen s’enflamme“ по RMC Sport бившият нападател анализира предстоящия сблъсък с „червените“, които според него са уязвим отбор: „Ще бъде касапница, пълна разходка, (ПСЖ) ще решат всичко още в първия мач. Разликата в класите е колосална. Гледали ли сте как играе Ливърпул? Нямат сили, играят с изключително бавно темпо, нямат нищо, въпреки че разполагат с добри играчи.“

Той добави: „Няма никакво сравнение с ПСЖ. Те са катастрофални. Имат десет загуби от началото на сезона в Премиър лийг (...) Срещу това ПСЖ ще наложи интензивност и изглежда като отбор от друга планета.“

Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица
Следвай ни:

