Феновете на Ливърпул скочиха на клуба, призоваха да не се харчат пари на "Анфийлд"

Една от най-популярните организации на привържениците на Ливърпул "Духът на Шенкли" призова феновете да заемат твърда позиция относно решението на клуба да увеличи цените на билетите за следващите три сезона. "Червените" потвърдиха покачването на цените преди две седмици, което предизвика вълна от гняв, особено като се има предвид, че Ливърпул отчете рекордни приходи по-рано тази година. Клубът възнамерява да повиши цените в съответствие с годишния темп на инфлация в Англия, до максимум пет процента. Това включва покачване на цените на билетите за възрастни с общ вход между 1,25 и 1,75 паунда на човек на мач, както и покачване на цените на сезонните билети за възрастни с между 21,50 и 27 паунда през следващия сезон. Това се равнява на максимално увеличение от 1,42 паунда на мач. Клубът направи редица отстъпки, включително замразяване на цените на билетите за възрастни, местни и юноши. Заслужава да се отбележи също, че всяка ценова категория на билетите остава по-евтина от местния съперник Евертън, докато увеличението на цените на Ливърпул е значително по-ниско от това на най-големите му съперници от Премиър лийг през последното десетилетие.

Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица

Въпреки това, SoS настоява за по-нататъшни промени, както е посочено в изявление, публикувано в понеделник. "Привържениците са ядосани. И имат пълното право да бъдат", заяви официалният тръст на привържениците. "Ливърпул избра да игнорира ясната, огромна опозиция от собствените си привърженици и да продължи с плановете си за увеличаване на цените на билетите за следващите три сезона.



Световен шампион: ПСЖ ще разгроми Ливърпул, ще бъде касапница

Организацията също така стартира кампанията си "Нито паунд на стадиона", призовавайки привържениците, където е възможно, да се въздържат от харчене на пари на "Анфийлд". „Харчете парите си в местни, независими фирми около "Анфийлд" вместо това“, написаха от "Духът на Шенкли". "Това е малък акт, но ако достатъчно хора го направят, това изпраща ясно послание. Привържениците също така предложиха отлагане на подновяването на сезонните билети до близо до крайния срок. Ние подкрепяме това."



Клубът защити увеличението на цените си, като посочи дългогодишния си ангажимент да замрази разходите за билети, собственост на FSG, като същевременно подчерта покачването на оперативните и комуналните разходи в деня на мачовете, както и бизнес тарифите.

Снимки: Gettyimages