Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам

Ливърпул потвърди група от 21 футболисти, които ще пътуват за четвъртфиналния сблъсък от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, като сред тях е и Александър Исак. Шведският нападател попада в списъка за първи път от декември насам, след като за последно беше на терена в дните преди Коледа и получи травма.
По-рано през деня във вторник Исак взе участие в тренировката на базата на мърсисайдци, след което те се отправиха към Париж.
Тимът отново ще бъде без титулярния си вратар Алисон Бекер, който е част от контузените играчи. Под рамката пак ще застане Гиорги Мамардашвили.
Мачът на “Парк де Пренс” е в сряда от 22:00 часа, а реваншът ще бъде на 15 април.