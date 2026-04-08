Слот: Детайлите могат да решат много неща

  • 8 апр 2026 | 03:30
Арне Слот заяви, че е важно Ливърпул да се фокусира върху всеки следващ мач, а не да гледа твърде далеч в бъдещето. На пресконференцията преди преди първият 1/4-финал срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига наставникът на “червените” демонстрира реализъм относно шансовете на своя тим предвид тежката ситуация в която се намират мърсисайдци.

“Не мисля толкова напред, особено при положение, че се изправяме срещу ПСЖ. Те са шампиони на Европа и напълно си го заслужиха. Бяха толкова впечатляващи през миналия сезон, а може би са дори още повече през този. Все още са много добър отбор, но детайлите могат да решат много неща.

Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица
Луис Енрике: Ливърпул е отбор с две лица

Дузпите направиха разликата миналата година и те продължиха напред, за да спечелят всичко. Обикновено един отбор трябва да спечели след изпълнение на дузпи в Шампионската лига или на Световно първенство, за да продължи напред.

Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове
Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове

Колкото и да ми се иска да вярвам, че няма късмет при дузпите, понякога може би това има общо с късмета. Донарума беше страхотен при тези изпълнения”, каза Слот.

Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам
Исак в групата на Ливърпул за първи път от декември насам
Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Виртц: Вече доказахме, че Ливърпул е силен в големите мачове

Румъния загуби легендарния Мирча Луческу

Бивш играч на Арсенал и Ювентус сложи край на кариерата си

Един от героите на Швеция пропуска Мондиал 2026

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Хавертц спаси Арсенал в добавеното време срещу Спортинг, "топчиите" докосват полуфиналите

Везенков се развихри за гръмка победа на Олимпиакос над Реал Мадрид

Апоел удържа късния щурм на Фенербахче и спечели срещу шампиона насред София

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

