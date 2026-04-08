Слот: Детайлите могат да решат много неща

Арне Слот заяви, че е важно Ливърпул да се фокусира върху всеки следващ мач, а не да гледа твърде далеч в бъдещето. На пресконференцията преди преди първият 1/4-финал срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига наставникът на “червените” демонстрира реализъм относно шансовете на своя тим предвид тежката ситуация в която се намират мърсисайдци.

🗣️ ''We do think we can get a performance out him now, but not to start''



Arne Slot on Alexander Isak potentially returning for Liverpool in the Champions League. pic.twitter.com/eYG4dx6bUd — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 7, 2026

“Не мисля толкова напред, особено при положение, че се изправяме срещу ПСЖ. Те са шампиони на Европа и напълно си го заслужиха. Бяха толкова впечатляващи през миналия сезон, а може би са дори още повече през този. Все още са много добър отбор, но детайлите могат да решат много неща.

Дузпите направиха разликата миналата година и те продължиха напред, за да спечелят всичко. Обикновено един отбор трябва да спечели след изпълнение на дузпи в Шампионската лига или на Световно първенство, за да продължи напред.

Колкото и да ми се иска да вярвам, че няма късмет при дузпите, понякога може би това има общо с късмета. Донарума беше страхотен при тези изпълнения”, каза Слот.

