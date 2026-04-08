Стивън Джерард пожела Ливърпул да си върне бивша звезда и каза кой вижда като заместник на Мо Салах

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард коментирам, че много би искал Луис Диас да се върне на "Анфийлд", като освен това посочи и кой друг играч би бил идеален заместник на напускащия в края на сезона Мохамед Салах. Интересното е, че според бившия полузащитник това е съотборникът на колумбиеца в Байерн Майкъл Олисе.
Както е известно, Диас премина при баварците миналото лято срещу 65 млн. паунда, докато Олисе се присъедини към германския гранд година по-рано от Кристъл Палас. Джерард е силно впечатлен и от двамата играчи и не спести похвалите си по техен адрес, докато коментираше победата на Байерн с 2:1 над Реал Мадрид във вторник вечер, в която Диас отбеляза гол.
Говорейки за TNT Sports преди сблъсъка, той каза: „Не бих имал нищо против Диас да се върне. Липсва ми, липсва ми.“
Джерард също така сподели мнението си за Олисе, който e желан от Ливърпул като заместник на Мохамед Салах, който напуска това лято. „Когато си краен защитник срещу крило, те обикновено имат слаб крак и ги насочваш в една или друга посока. Проблемът с него е, че може да тръгне и в двете посоки – десният му крак е също толкова силен, колкото и левият. Виждате някои от асистенциите, които прави. Ако го оставите в ситуации 1 в 1, сте в беда.
Дали бих го взел в Ливърпул? Без никакво съмнение. Но проблемът е, защо би напуснал Байерн? Голям клуб, борещ се за големите отличия, и те вероятно са най-силният отбор на Байерн, който сме виждали от известно време. Той е на път да превземе Световното първенство. Изглежда като наистина щастливо дете – улегнало, според мен – и не мисля, че ще ходи някъде.
Легендарният капитан коментира темата и пред talkSPORT във вторник сутринта. „Мисля, че притеснението, ако се опитваш да замениш Салах едно към едно, е, че има много малко играчи, които можеш просто да отидеш и да вземеш. Олисе би бил един от тях, бих казал, но не мисля, че ще е наличен. От опит обаче, както като играч на Ливърпул, така и след като напуснах, знам, че скаутският екип на клуба ще има различни варианти. Това не означава непременно, че ще търсят директен заместник".
„Когато трябваше да заменим Садио Мане например, взехме Диас, който е малко по-различен, или когато Луис Суарес си тръгна, имаха различни типове опции, за да се опитат да заменят играчите. Ливърпул обаче има фантастична история в заменянето на топ играчи, които са си тръгвали преди, така че имам пълно доверие от гледна точка на селекцията, че ще имат различни варианти, не непременно директен заместник. Едно е сигурно – те трябва да се опитат да заменят по някакъв начин приноса му по отношение на голове и асистенции, което е изключително трудно, защото той беше невероятен за Ливърпул в продължение на много години", каза още Джерард.
Иначе Луис Диас и Майкъл Олисе правят феноменален сезон в Байерн. Шефовете на баварците категорично отрекоха, че имат намерение да се разделят конкретно с французина.
