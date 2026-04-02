  3. Джерард разкри, че е убедил Салах да не напуска след скандалното интервю

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард разкри, че е имал откровен разговор с Мохамед Салах след скандалното интервю, в което египтянинът обвини клуба, че не е спазил дадените обещания и го е “хвърлил под автобуса”. Салах каза това след равенството с Лийдс през декември, след като Арне Слот реши да го остави на пейката. След този конфликт между двамата имаше очаквания, че крилото може да напусне още през януарския трансферен прозорец. Джарард разкри, че е посъветвал Салах да не напуска клуба точно в онзи момент, защото това би помрачило ореола, изграден от египтянина в продължение на девет години.

През миналата седмица Салах вече официално обяви, че напуска клуба след края на сезона, като според Стиви Джи това е най-подходящият момент и за двете страни.

“Говорих с него около това интервю и му казах: “Не прави повече това, което направи, и не се дискредитирай. Говорих с него директно. Той ми пише понякога. Или аз му пиша, което е по-скоро в случаите, когато отивам някъде със сина ми Лео, за да може той да го види. Но всъщност не съм много близък с него. Но това ми даде възможност да му кажа: “Виж, ти си тук от осем, девет години, ти си крал тук, имаш това наследство, просто действай по правилния начин. Той все още беше малко емоционален от инцидента. По това време влизаше и излизаше от отбора, беше разстроен. Просто си помислих, че ще е жалко, ако си тръгне през януари и го направи без да се сбогува подобаващо.

Мисля, че раздялата след края на сезона ще бъде в най-добър интерес на всички. Според мен моментът е подходящ. Особено като се има предвид, че имаше някакво несъгласие с мениджъра. Не знам на какво ниво, но заради това даде това интервю, за което мисля, че ще съжалява след време. Но това ми подсказва, че там има проблем. Мисля също, че дори преди това клубът искаше да даде на Мо нов договор само за една година, а не за две. Но заради изключителни му минал сезон му предложиха двугодишен контракт”, заяви Джаерард в подкаста The Overlap.

Шеф на Рома разкри дали Гасперини и Мален ще останат в клуба

