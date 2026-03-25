Ливърпул избира между трима за заместник на Салах

Ливърпул ще похарчи до 140 млн евро в търсенето на заместник на Мохамед Салах, за когото стана ясно, че ще напусне отбора след края на настоящия сезон. Според TEAMtalk английският клуб разглежда трима кандидати за позицията на египтянина.

В шортлиста на мърсисайдци са Ян Диоманде от германския РБ Лайпциг, както и Антъни Гордън от Нюкасъл. Основната цел на отбора обаче остава Майкъл Олисе от Байерн (Мюнхен).

Michael Olise’s family will be present at Brighton vs Liverpool, with the winger seen as a potential long-term replacement for Mo Salah 💣



— The Football Lab (@football_lab07) March 21, 2026

Ръководството на английските шампиони все още се надява да убеди Байерн да се раздели с играчацси. Опитът му в Премиър лийг и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, говорят в полза на французина в сравнение с конкурентите му за заместник на Салах.