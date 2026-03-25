Ливърпул избира между трима за заместник на Салах

Ливърпул ще похарчи до 140 млн евро в търсенето на заместник на Мохамед Салах, за когото стана ясно, че ще напусне отбора след края на настоящия сезон. Според TEAMtalk английският клуб разглежда трима кандидати за позицията на египтянина.
Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва
В шортлиста на мърсисайдци са Ян Диоманде от германския РБ Лайпциг, както и Антъни Гордън от Нюкасъл. Основната цел на отбора обаче остава Майкъл Олисе от Байерн (Мюнхен).
Ръководството на английските шампиони все още се надява да убеди Байерн да се раздели с играчацси. Опитът му в Премиър лийг и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, говорят в полза на французина в сравнение с конкурентите му за заместник на Салах.