Ливърпул избира между трима за заместник на Салах

  • 25 март 2026 | 02:28
Ливърпул ще похарчи до 140 млн евро в търсенето на заместник на Мохамед Салах, за когото стана ясно, че ще напусне отбора след края на настоящия сезон. Според TEAMtalk английският клуб разглежда трима кандидати за позицията на египтянина.

Официално: Ерата "Салах" в Ливърпул приключва

В шортлиста на мърсисайдци са Ян Диоманде от германския РБ Лайпциг, както и Антъни Гордън от Нюкасъл. Основната цел на отбора обаче остава Майкъл Олисе от Байерн (Мюнхен).

Ръководството на английските шампиони все още се надява да убеди Байерн да се раздели с играчацси. Опитът му в Премиър лийг и фактът, че дясното крило е предпочитаната му позиция, говорят в полза на французина в сравнение с конкурентите му за заместник на Салах.

Още от Футбол свят

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 25433
  • 88
Почетино: Липсва ми футболът в Англия

Почетино: Липсва ми футболът в Англия

  • 24 март 2026 | 20:03
  • 3106
  • 3
Ромелу Лукаку отпадна от състава на Белгия

Ромелу Лукаку отпадна от състава на Белгия

  • 24 март 2026 | 19:37
  • 1427
  • 0
Езе ще пропусне минимум месец

Езе ще пропусне минимум месец

  • 24 март 2026 | 19:09
  • 1643
  • 1
Хаусен: Ако съдията беше изгледал повторение, нямаше да даде червен картон на Валверде

Хаусен: Ако съдията беше изгледал повторение, нямаше да даде червен картон на Валверде

  • 24 март 2026 | 18:42
  • 1372
  • 8
Медицинският щаб на Реал направил срамна грешка при диагностицирането на контузията на Мбапе

Медицинският щаб на Реал направил срамна грешка при диагностицирането на контузията на Мбапе

  • 24 март 2026 | 18:19
  • 16496
  • 162
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

  • 24 март 2026 | 20:57
  • 25433
  • 88
Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

Иван Колев: Със Соломонови о-ви няма да имаме проблеми, срещу Индонезия ще е по-трудно

  • 25 март 2026 | 03:03
  • 590
  • 0
Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

Валенсия излъга Везенков и компания в последните секунди на невероятен трилър

  • 24 март 2026 | 23:35
  • 8042
  • 13
Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

Георги Костадинов: Мисля за отказване, но сега целият ми фокус е върху нашата крайна цел

  • 24 март 2026 | 12:22
  • 23517
  • 76
ЦСКА назначи нов главен методист

ЦСКА назначи нов главен методист

  • 24 март 2026 | 13:40
  • 19090
  • 52
Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

Черно море Тича не сгреши срещу Левски в София

  • 24 март 2026 | 20:47
  • 5154
  • 7