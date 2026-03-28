  • 28 март 2026 | 14:51
Клоп окуражава Ливърпул за привличането на определен заместник на Салах

Бившият мениджър на Ливърпул Юрген Клоп е окуражил ръководните фактори на “Анфийлд” да привлекат перлата на РБ Лайпциг Ян Диоманде за заместник на Мохамед Салах, твърди “Сън”. Египтянинът обяви преди няколко дни, че след края на настоящия сезон ще напусне “червените” след девет години в клуба. Ливърпул със сигурност трябва да привлече негов заместник, а според някои източници от “Анфийлд” даже планират да вземат не един, а двама флангови футболисти. Майкъл Олисе, Ян Диоманде, Брадли Баркола, Антъни Гордън и Франсиско Консейсао са част крилата, свързвани с мърсисайдци.

Както е известно Клоп, който тези дни се завърна в Ливърпул за днешния благотворителен мач на легендите на мърсисайдци срещу тези на Борусия (Дортмунд), оглавява глобалния футболен отдел на “Ред Бул”. По принцип се смята, че Лайпциг иска да задържи 19-годишния Диоманде поне за още един сезон, но в клуба са наясно, че това ще бъде трудна задача, а едновременно с това могат да вземат през лятото много сериозна сума за таланта. След силния си сезон Диоманде е оценяван на 87 милиона паунда, а интересът към него е голям. Твърди се, че Манчестър Юнайтед, Арсенал и Тотнъм също се интересуват кодтивоареца.

Ако се стигне до трансфер на подобна цена, това ще бъде най-скъпата продажба на РБ Лайпциг изобщо. До момента първото място в това отношение се държи от Йошко Гвардиол, който бе продаден за 78 милиона паунда на Манчестър Сити през 2023 година.

