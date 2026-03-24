Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Ливърпул официално обяви, че Мохамед Салах ще напусне клуба след края на сезона. Египтянинът прекара девет забележителни години на “Анфийлд” и имаше договор до лятото на 2027-а, но двете страни са постигнали споразумение за раздялата. Според официалното съобщение от страна мърсисайдци самият Салах е поискал това да бъде обявено възможно най-рано.

33-годишният египтянин подписа нов договор с клуба през април, но от началото на този сезон не е в позната си форма, което доведе дотам, че на няколко пъти бе оставян на резервната скамейка. Това не му се понрави и след равенството с Лийдс през декември той обвини клуба, че не е спазил обещанията си. Последва и конфликт с мениджъра Арне Слот.

Извън проблемите през този сезон, Салах ще си тръгне със статута на истинска легенда на Ливърпул.

Той бе привлечен от Рома през лятото на 2017 година и оттогава изигра 435 мача за “червените”, в които отбеляза 255 гола, изказвайки се до трето място в класацията на най-големите голмайстори в историята на клуба. Той спечели две титли в Премиър лийг, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, ФА Къп, две Купи на лигата и “Къмюнити Шийлд”. Четири пъти стана голмайстор на Висшата лига.

Mohamed Salah is to bring the curtain down on his illustrious career with Liverpool Football Club at the end of the 2025-26 season.



The time to fully celebrate his legacy and achievements will follow later in the year when he bids farewell to Anfield ❤️ — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2026

"Здравейте всички!

За съжаление, денят дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Ще напусна Ливърпул в края на сезона. Исках да започна с това, че никога не съм си представял колко дълбоко този клуб, този град, тези хора ще станат част от живота ми. Ливърпул не е просто футболен клуб. Това е страст. Това е история. Това е дух, който не мога да обясня с думи на никого, който не е част от този клуб. Празнувахме победата, спечелихме най-важните трофеи и се борихме заедно през най-трудния момент в живота ни. Искам да благодаря на всички, които бяха част от този клуб през цялото ми време тук, особено на съотборниците, бивши и настоящи, и на феновете…

Нямам достатъчно думи. Подкрепата, която ми оказахте през най-хубавия период от кариерата ми и бяхте до мен в най-трудните моменти, е нещо, което никога няма да забравя, и нещо, което винаги ще нося със себе си.

Тръгването никога не е лесно. Вие ми дадохте най-хубавия период от живота ми. Винаги ще бъда един от вас. Този ​​клуб винаги ще бъде моят дом за мен и за моето семейство. Благодаря ви за всичко.

Заради всички вас никога няма да съм сам", заяви Салах в емоционално видеобръщение, с което се сбогува.