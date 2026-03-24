Официално: Ерата “Салах” в Ливърпул приключва

Ливърпул официално обяви, че Мохамед Салах ще напусне клуба след края на сезона. Египтянинът прекара девет забележителни години на “Анфийлд” и имаше договор до лятото на 2027-а, но двете страни са постигнали споразумение за раздялата. Според официалното съобщение от страна мърсисайдци самият Салах е поискал това да бъде обявено възможно най-рано.
33-годишният египтянин подписа нов договор с клуба през април, но от началото на този сезон не е в позната си форма, което доведе дотам, че на няколко пъти бе оставян на резервната скамейка. Това не му се понрави и след равенството с Лийдс през декември той обвини клуба, че не е спазил обещанията си. Последва и конфликт с мениджъра Арне Слот.
Извън проблемите през този сезон, Салах ще си тръгне със статута на истинска легенда на Ливърпул.
Той бе привлечен от Рома през лятото на 2017 година и оттогава изигра 435 мача за “червените”, в които отбеляза 255 гола, изказвайки се до трето място в класацията на най-големите голмайстори в историята на клуба. Той спечели две титли в Премиър лийг, Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА, ФА Къп, две Купи на лигата и “Къмюнити Шийлд”. Четири пъти стана голмайстор на Висшата лига.
"Здравейте всички!
За съжаление, денят дойде. Това е първата част от моето сбогуване. Ще напусна Ливърпул в края на сезона. Исках да започна с това, че никога не съм си представял колко дълбоко този клуб, този град, тези хора ще станат част от живота ми. Ливърпул не е просто футболен клуб. Това е страст. Това е история. Това е дух, който не мога да обясня с думи на никого, който не е част от този клуб. Празнувахме победата, спечелихме най-важните трофеи и се борихме заедно през най-трудния момент в живота ни. Искам да благодаря на всички, които бяха част от този клуб през цялото ми време тук, особено на съотборниците, бивши и настоящи, и на феновете…
Нямам достатъчно думи. Подкрепата, която ми оказахте през най-хубавия период от кариерата ми и бяхте до мен в най-трудните моменти, е нещо, което никога няма да забравя, и нещо, което винаги ще нося със себе си.
Тръгването никога не е лесно. Вие ми дадохте най-хубавия период от живота ми. Винаги ще бъда един от вас. Този клуб винаги ще бъде моят дом за мен и за моето семейство. Благодаря ви за всичко.
Заради всички вас никога няма да съм сам", заяви Салах в емоционално видеобръщение, с което се сбогува.