Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас предупреди съотборниците си да бъдат максимално концентрирани за реванша срещу Реал Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига. Баварците спечелиха снощния мач на "Бернабеу" с 2:1, а именно колумбиецът вкара първия гол за своя отбор.

„Беше много труден мач. Реал Мадрид са силни у дома. Имахме добър план за игра и го изпълнихме доста добре, особено през първото полувреме. И двата отбора създадоха много положения и ако бяхме реализирали още някое от нашите, щяхме да се върнем у дома с много по-комфортна преднина. Трябва да бъдем максимално фокусирани следващата седмица и напълно подготвени за това, което ни очаква“, коментира Диас след двубоя.

Luis Díaz: "This was a challenging match. Madrid are strong at home. We had a good game plan and executed it pretty well, especially in the first half. Both sides had more scoring chances and if we had converted one of ours we'd have headed home feeling much more comfortable… pic.twitter.com/0JhoXm1lf3 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 7, 2026

Реваншът ще се проведе следващата седмица, на 15 април, на „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Снимки: Gettyimages