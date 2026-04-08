Луис Диас: Трябва да сме максимално фокусирани следващата седмица

Крилото на Байерн (Мюнхен) Луис Диас предупреди съотборниците си да бъдат максимално концентрирани за реванша срещу Реал Мадрид от четвъртфиналите на Шампионската лига. Баварците спечелиха снощния мач на "Бернабеу" с 2:1, а именно колумбиецът вкара първия гол за своя отбор.
„Беше много труден мач. Реал Мадрид са силни у дома. Имахме добър план за игра и го изпълнихме доста добре, особено през първото полувреме. И двата отбора създадоха много положения и ако бяхме реализирали още някое от нашите, щяхме да се върнем у дома с много по-комфортна преднина. Трябва да бъдем максимално фокусирани следващата седмица и напълно подготвени за това, което ни очаква“, коментира Диас след двубоя.
Реваншът ще се проведе следващата седмица, на 15 април, на „Алианц Арена“ в Мюнхен.
