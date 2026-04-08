След драмата в Добрич: Готов ли е Левски да се върне към победите - мнението на Веласкес преди мача с Арда
Бивш играч на Реал Мадрид: Винисиус е ужасен, дразни ме до краен предел, когато го гледам

  • 8 апр 2026 | 14:37
Винисиус отново се оказа в центъра на критиките след загубата в Шампионската лига от Байерн (Мюнхен) на „Бернабеу“. Бразилецът пропусна ситуация един на един срещу Мануел Нойер при резултат 0:2, с която можеше да намали разликата, когато до края оставаха още 30 минути.

Определена част от феновете на стадиона пък не се поколебаха да освиркат нападателя. Критиките обаче не дойдоха само от трибуните. От Нидерландия също се чуха остри думи по адрес на Вини, при това от бивш играч на Реал МадридРафаел ван дер Ваарт.

Нидерландецът не спести критиките си и атакува остро бразилеца: „Винисиус е ужасен. Дразни ме до краен предел, когато го гледам. Смятам, че е много тъжно, защото той е фантастичен играч“, коментира бившият футболист пред Ziggo.

Той добави: „Но при най-малкото побутване той пада на земята с надеждата да изкара червен картон на противника, а след това се изправя, сякаш нищо не се е случило. Точно тази част от него ми се струва тъжна.“

