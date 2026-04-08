Бивш играч на Реал Мадрид: Винисиус е ужасен, дразни ме до краен предел, когато го гледам

Винисиус отново се оказа в центъра на критиките след загубата в Шампионската лига от Байерн (Мюнхен) на „Бернабеу“. Бразилецът пропусна ситуация един на един срещу Мануел Нойер при резултат 0:2, с която можеше да намали разликата, когато до края оставаха още 30 минути.

Определена част от феновете на стадиона пък не се поколебаха да освиркат нападателя. Критиките обаче не дойдоха само от трибуните. От Нидерландия също се чуха остри думи по адрес на Вини, при това от бивш играч на Реал Мадрид – Рафаел ван дер Ваарт.

"Vinicius es horrible. Me molesta hasta el extremo cuando le veo, me parece supertriste porque es un jugador fantástico"



Нидерландецът не спести критиките си и атакува остро бразилеца: „Винисиус е ужасен. Дразни ме до краен предел, когато го гледам. Смятам, че е много тъжно, защото той е фантастичен играч“, коментира бившият футболист пред Ziggo.

Той добави: „Но при най-малкото побутване той пада на земята с надеждата да изкара червен картон на противника, а след това се изправя, сякаш нищо не се е случило. Точно тази част от него ми се струва тъжна.“