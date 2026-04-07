18-годишен започва вместо Белингам, Хари Кейн е титуляр (съставите)

Реал Мадрид посреща Байерн (Мюнхен) в първи двубой от 1/4-финалите в Шампионската лига. Мачът на “Бернабеу” започва в 22:00 часа.
В атака за домакините очаквано излизат Килиан Мбапе и Винисиус Жуниор. Прави впечатление, че титуляр е и 18-годишният юноша на клуба Тиаго Питарч, който действа в халфовата линия. Възстановените от контузии Джуд Белингам и Едер Милитао отново са резерви.
Голмайсторът на Байерн Хари Кейн, който лекуваше травма, е в стартовия състав на германците. Джамал Мусиала, който също имаше проблеми напоследък, е на пейката.
Реваншът в Мюнхен е следващата сряда. Победителят ще играе на полуфиналите със Спортинг (Лисабон) или Арсенал.