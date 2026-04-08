Арбелоа: Можехме да вкараме още и да измъкнем по-добър резултат

Алваро Арбелоа говори след загубата на неговия Реал Мадрид с 1:2 от тима на Байерн (Мюнхен) в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионската лига. Баварците записаха успеха на стадион “Сантиаго Бернабеу”, което означава, че на реванша следващата седмица трябва да правят много сложен обрат на “Алианц Арена”.

“На полувремето говорихме за това, че трябва да продължим да играем стегнато, но допуснахме гол скоро след почивката. Настоявах, че трябва да работим малко повече върху играта с топка - да подобрим владението, да продължим да я задържаме и бързо да си я връщаме, след като загубим контрола. През второто полувреме действително го направихме по-добре. Нашият гол ни даде надежди, но това беше вечер, в която играхме срещу талантлив, опасен отбор.

Поздравявяам играчите си за това, че продължиха да атакуват и не загубиха вярата си. Отиваме в Германия, знаейки, че сме способни да победим. Грешките са ситуации, за които сме говорили. Когато играеш и те пресират, трябва да бъдеш внимателен, да затвориш тялото си и да защитиш топката, защото това е опасна фаза от играта. Често това е най-важното нещо, което трябва да избягваш - да загубиш топката в лоша позиция срещу отбор като този. Можехме да вкараме още и да измъкнем по-добър резултат.

Говорих много с Джуд Белингам за това да се завърне безопасно след дългата контузия, но той е човек, който не искам на пейката. Когато той влезе напълно във форма, го искам в отбора си всяка седмица”, каза Арбелоа.