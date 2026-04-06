Винисиус: Не ми беше лесно при Чаби Алонсо, Реал Мадрид е клубът на моите мечти

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор говори пред медиите преди утрешния голям сблъсък срещу Байерн (Мюнхен) в Шампионската лига в първия четвъртфинален мач. Бразилецът каза любопитни неща по различни теми.

За загубата от Майорка

“Има дни, в които имаме повече или по-малко химия… това се случи в Майорка. Върнахме се от почивката и както каза треньорът, ако не си на 200%, няма да спечелиш мачовете“.

🚨🚨 Vinicius Junior on Xabi Alonso:



"It was a difficult moment because I was playing many matches but had few minutes."



"Every coach has their own things and I think it wasn't possible for me to connect with what he and the team wanted. I learned a lot, I reflected, and I… pic.twitter.com/NUgmpDAarY — Madrid Universal (@MadridUniversal) April 6, 2026

За отношенията си с Чаби Алонсо и случката със смяната в “Ел Класико”

„Всеки треньор има свой собствен метод и не беше лесно, защото нямах много минути, но за мен беше поучителен опит. Може би нямахме добра връзка. Случката със смяната ми по време на “Ел Класико? Беше момент, който не беше приятен, извиних се на всички. Обичам да играя във всички мачове. Тогава с хладнокръвие можеш да разбереш, че си сгрешил. Аз съм млад и всеки ден е ново преживяване, в което можеш да се усъвършенстваш.“

🗣️ Vinicius: “El Clasico and Xabi? It was a moment that was not nice, I apologised to everyone. I like to play all the games. Then with a cool head you can understand that you were wrong. I'm young and every day is a new experience in which you can improve.” pic.twitter.com/FQ0h0Pj7er — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 6, 2026

За Арбелоа

“Имах специална връзка с Арбелоа, както с Анчелоти. Винаги ще давам всичко за този клуб, защото това е клубът на живота ми. Дълго време не вкарвах голове, но се учех и искам да продължа да се уча.“

🗣️ Vinicius: “With Arbeloa I have had a special connection as I had with Ancelotti. He has always made it clear to me what he wants from me. I have always given my best and I will continue to do so. I don't think I've ever been so long without scoring goals. I've learned from… pic.twitter.com/7wpCgOJFyy — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 6, 2026

За бъдещето си

„Надявам се да остана още много години. Всички знаем какво искаме и в правилния момент ще подновим договора. Щастлив съм тук и искам да остана дълго. Сега съм много добре, но преминах през трудни моменти, когато феновете ме освиркваха. По-трудно е с националния отбор, но работя с клуба и у дома, за да съм готов на 100% да помогна на отбора“.

За партньорството си с Мбапе

Трябва да разберем какво иска клубът, а това, което идва отвън, не можем да го променим. Ако сме заедно, правим отбора по-добър. Хората говорят много неща, но Килиан винаги е вкарвал голове и ни е помагал. Трябва да сме свързани утре. Имам невероятна връзка с него на терена и извън него“.

🚨💣 Vini Jr on contract talks: “At the right time, I WILL RENEW and I will stay here for a long time”.



“Real Madrid is the club of my dreams.”



“I still have a year left on my contract, but I'm very calm. I have the confidence of the president Florentino Pérez”. pic.twitter.com/5jXXv7eq8f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2026

За мача с Байерн

"Те имат страхотен отбор с много играчи, които могат да сменят позициите си, и това ще ни затрудни много, но трябва да сме готови за всеки, който играе. Изправяме се срещу голям противник, който спечели много мачове този сезон. Ще бъде трудно. Но ние сме готови и уверени. С подкрепата на нашите фенове можем да победим Байерн. Нуждаем се от "Бернабеу" от първата до последната минута".

🗣️ Vinicius: “Connection with Mbappé? People say a lot of things. Kylian is here to help us, he gives us the confidence of his goals. We have to be connected tomorrow. It's a complicated match in which the great players make a difference and Mbappé is one of them.” pic.twitter.com/J3F1fyEFUr — Madrid Xtra (@MadridXtra) April 6, 2026

За борбата му с расизма

„Това се случва често. Важно е също, че Ламин Ямал се изказа, защото имаме пари, но бедните хора имат повече трудности. Не казвам, че Испания или Португалия са расистки страни, но има расисти. Сигурен съм, че новите играчи могат да живеят и без това.“

Следвай ни:

Снимки: Imago