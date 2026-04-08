Компани: Можем да надградим след победата

Венсан Компани говори след победата на неговия Байерн (Мюнхен) с 2:1 срещу тима на Байерн (Мюнхен) в първия 1/4-финален сблъсък от Шампионската лига. Баварците записаха успеха на стадион “Сантиаго Бернабеу”, което има дава много сериозен психологически аванс за реванша.

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

“Всяка победа на Бернабеу е добър резултат. Можем да надградим след нея, а следващият мач е у дома. На моменти те бяха невероятно опасни - вижте тяхното качество - но ние също останахме опасни. Сега нашата цел е да продължим напред и да победим и у дома.

Арбелоа: Можехме да вкараме още и да измъкнем по-добър резултат

Всеки може да избере най-добрия за всички времена, но Мануел Нойер е един от малкото, които са способни да го правят много, много дълго време. Да се ​​представяш по този начин на тази възраст е много трудно. Не знам какво е било да се работи с него на 30, но той е наистина много впечатляващ. Нуждаеш се от специални представяния на това ниво в този тип мачове. Имахме шансове да вкараме още. Да се ​​надяваме, че ще продължим тази форма следващата седмица... и че нашите нападатели са най-добрите играчи.

Зависи от клуба и от Мануел дали той ще продължи на неговите години. Няма да казвам нищо по въпроса. Най-важното нещо е това, което видяхме от него тази нощ. Имам чувството, че той е в много добра форма и ние се нуждаем от него - не само заради неговия опит, но и заради качествата му. Той реагираше в много трудни етапи на този мач. Но и не съм изненадан предвид неговото поведение по време на тренировъчния процес.

Нищо не е приключило. Нямаше как да изпаднем в еуфория тази вечер при някои важни мачове, които тепърва предстоят. Ако моите момчета спечелят следващата седмица, може би тогава ще изпитам някои чувства на радост. В Байерн се отнасяхме много уважително към съперника. Оценяваме колко голям клуб и отбор е това, но беше важно и какво представляваме ние, както какво означаваше за нашите играчи да спечелят”, каза Компани.