Бивш играч на Байерн и Ливърпул: Реал е най-неприятният клуб в Европа, мислят се за по-висши от другите

Бившият играч на Байерн (Мюнхен) Маркус Бабел отправи остри критики към Реал Мадрид в навечерието на четвъртфиналния сблъсък от Шампионската лига. След критиките на Лотар Матеус към Винисиус, сега друг бивш играч на баварския гранд атакува остро "лос бланкос".

Бабел, който игра и в Ливърпул, беше попитан за мнението му относно Реал Мадрид. Настоящият коментатор не се поколеба да отправи сурови думи към „белите“. „Реал Мадрид е най-неприятният клуб в Европа и би било страхотно, ако Байерн продължи напред“, заяви той пред телевизия Sky, цитиран и от испанската преса.

Бабел добави: „Поведението им през последните години, според мен, е изключително неспортсменско. Вече няма нищо общо с честната игра и имам чувството, че се мислят за по-висши от останалите, виждат себе си като нещо повече. Това ме дразни изключително много и поражда у мен пълна антипатия към тях.“

Бившият бранител, който има 4 титли в Бундеслигата, спечели ФА Къп и Купата на УЕФА с Ливърпул и е европейски шампион с Германия през 1996 г., продължи с нападките към Реал. Той припомни случая, когато от Кралския клуб не присъстваха на галата за „Златната топка“, след като Винисиус не спечели наградата: „Ако някой от техните играчи не спечели „Златната топка“, това не означава, че като отбор трябва да бойкотираме събитието. Струва ми се, че това е липса на уважение към всички останали и затова клубът загуби толкова много от моето уважение. Просто са ми невероятно неприятни.“

Markus Babbel, exjugador del Bayern de Múnich, en @SkySportDE:



"El Real Madrid es el club más antipático de Europa"



"Su comportamiento en los últimos años es sumamente antideportivo. Ya no tiene nada que ver con el juego limpio y se creen superiores a los demás. Eso me irrita… pic.twitter.com/29xtShBibz — Madrid Sports (@MadridSports_) April 7, 2026

И точно както направи Матеус, бившият футболист не се поколеба да разкритикува и Винисиус. "В редиците си имат играчи, които не ми допадат. Винисиус – когато гледам как играе футбол, какъв талант има, а после го видя как пада и се претъркулва по 14 пъти при всяко движение, това просто не ми харесва", завършва Бабел.

Снимки: Imago