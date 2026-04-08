Кейн: В добра позиция сме, но нещата могат да се променят много бързо

  • 8 апр 2026 | 09:43
Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн коментира победата с 2:1 над Реал Мадрид в първия мач от четвъртфиналите на Шампионската лига. Английският национал вкара втория гол за успеха на баварците.

Байерн смълча "Бернабеу", но Реал Мадрид запази интригата за реванша

„Знаехме, че да дойдеш в Мадрид и да постигнеш желания резултат тук винаги е много трудно. Байерн игра наистина добре в много ситуации и можеше дори да се справи по-добре – може би не бяхме толкова ефективни в последния си пас или завършващия удар, въпреки че имахме някои добри шансове, но трябва да отдадем заслуженото и на Реал Мадрид.

В добра позиция сме, но сме само с един гол преднина, така че нещата могат да се променят много бързо. Трябва да останем фокусирани. Имаме важно гостуване в Бундеслигата в събота, така че основното сега е да се възстановим и да се съсредоточим върху това, а след това следващата седмица ще дойде времето и ще се опитаме да играем както днес“, каза Кейн след двубоя.

Реваншът ще се проведе на 15 април, на „Алианц Арена“ в Мюнхен.

Снимки: Gettyimages

