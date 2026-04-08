След драмата в Добрич: Готов ли е Левски да се върне към победите - мнението на Веласкес преди мача с Арда
Като стена: Невероятното представяне на Нойер снощи на “Бернабеу” в цифри

  • 8 апр 2026 | 13:59
Един от основните “виновници” за победата на Байерн (Мюнхен) снощи над Реал Мадрид с 2:1 е Мануел Нойер. 40-годишният вратар се представи наистина брилянтно на “Бернабеу” и съвсем заслужено взе наградата за играч на мача.

Байерн смълча “Бернабеу”, но Реал Мадрид запази интригата за реванша

Статистиката на легендарния страж от снощи е красноречива. Според Opta Нойер е първият вратар (б.ред. - поне откакто функционира тази авторитетната платформа за статистики), който прави 9 спасявания на “Бернабеу” срещу Реал в елиминационен мач от Шампионската лига.

Така опитният страж е предотвратил поне един чист гол за противника, като завърши с рейтинг 8.9 от максимална оценка 10. На няколко пъти той направи и от прословутите си излизания извън наказателното поле, с които спираше опасни атаки на Мбапе, Винисиус и компания.

Освен това снощната победа над Реал бе 136-ият мач като титуляр за Нойер в Шампионската лига. Само Икер Касияс има повече мачове от първата минута за един отбор (б.ред. - разбира се, именно за мадридския гранд) - 149. По този начин Нойер изравни друга легенда - не кой да е, а Лионел Меси, който също има 136 старта, но за Барселона. Германският вратар ще има шанса да излезе еднолично на второ място в тази престижна класация на реванша срещу Реал Мадрид другата седмица на “Алианц Арена”.

Самият Нойер каза снощи след изключителното си представяне: “Знаехме колко опасен може да бъде Реал Мадрид в атака. Те създадоха много положения. Доволни сме от тази победа като гости, но също така сме наясно, че следващата седмица в Мюнхен ни очаква трудна задача. Забавлявам се с отбора, в клуба, с треньорския щаб. Вярно е, че съм на 40, но все още съм тук".

"Жалко, че резултатът не остана 2:0. Мбапе и Винисиус притежават скорост, могат да стрелят и с двата крака и са много силни в дрибъла, което ги прави трудни за опазване. В ситуации един на един, когато имат много пространство, е изключително тежко“, подчерта oще той.

Разбира се, Нойер не е перфектен. Само преди няколко дни той допусна грешка и увисна след корнер във Фрайбург, вследствие на което домакините поведоха с 2:0, преди да дойде пълният обрат за Байерн. Вчера пък на няколко пъти избърза да подаде топката с цел контраатака за отбора си и тя бе отнемана от играчите на Реал. Но с подобни представяния като снощи на “Бернабеу”, дебатът в Германия за неговото завръщане за предстоящия Мондиал 2026 ще се разгори отново с пълна сила.

Снимки: Imago

