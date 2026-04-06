Матеус разкритикува Винисиус: Добър е, но прекалява с провокациите и хленченето

Легендата на Байерн (Мюнхен) и германския национален отбор Лотар Матеус отправи критики към поведението на крилото на Реал Мадрид Винисиус Жуниор на терена.

Бившият халф коментира стила на игра на бразилеца, като изрази недоволството си от неговите действия по време на мач.

🗣️ “Vinicius is, of course, a great player, but he PROVOKES NON-STOP.



„Винисиус, разбира се, е отличен играч, но той провокира безкрайно“, заяви Матеус в ефира на Sky 90.

„А когато срещу него играят по-твърдо, единственото, което прави, е да се оплаква и да хленчи. Това е типично поведение за него“, допълни германецът.