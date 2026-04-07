Винисиус към стар познайник: Ще те убия!

Испанските медии обръщат внимание на нов конфликт с участието на звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор. Този път бразилецът си е разменил нелицеприятни реплики със стария си познайник - бранителят на Майорка Пабло Мафео. Това се е случило по време на срещата през уикенда между двата отбора, когато тимът от Балеарските острови спечели с 2:1.

Винисиус, старият му познайник Мафео и Белингам в основата на разправиите след успеха на Реал Мадрид

Враждата между двамата датира още от предните сезони. Аржентинският бранител на тима от Балеарските острови бе направил провокативно изказване, че може да нокаутира Винисиус само за 10 секунди. Освен това на срещата през февруари 2023 г. имитираше плач по адрес на противника си. Бразилецът пък също неведнъж е отвръщал на провокациите му, когато двата отбора са се срещали. Според Мафео в един от предишните мачове Винисиус му е говорил, че Майорка ще изпадне и реплики като: “Прибираш се у дома! Прибираш се у дома! Ти си ужасен!”.

💥 Vinicius, a Maffeo: "Te mato"



🗯️ Maffeo responde: "No seas tan pesado. Eres un llorón"https://t.co/zfjkluCWsr — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 7, 2026

Сега този конфликт е продължил и през изминалия уикенд, като още при първото им единоборство аржентинецът направи жест с ръка, който сякаш казваше „пак започна да говориш“, след протести от страна на бразилеца. При следващата ситуация Винисиус отговори, като прекара топката между краката на играча на Майорка, придружено с усмивка, докато трибуните го освиркваха.

Малко по-късно Винисиус избягва ритник от Мафео и след края на атаката потърси обяснение от съперника си. Пабло го посочи с пръст, а бразилецът казва: „Ще те убия“.

🗣️ Maffeo a Vinícius: "BALÓN DE PLAYA."



Y encima aguantar a este 🤢🤢🤢pic.twitter.com/VuRfm4APDp — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 4, 2026

След пореден протест от страна на Винисиус, играчът на Майорка бутна крилото на Реал с думите: „Какво ти става?“, действие, за което получи жълт картон след настояване от бразилеца. „Не бъди толкова досаден. Ти си един ревльо“, казва пък Мафео на бразилеца, след като беше санкциониран.

Камерите на предаването „El Día Despúes“ уловиха как защитникът прави жест с ръце, оформяйки топка, и му казва, според телевизионния канал, „плажна“ (в препратка към скандиранията „Винисиус, плажна топка“ след като не спечели „Златната топка“ за сметка на Родри).

„Плажна... да. Правиш го, за да те дават по телевизията. Със сигурност ще излезеш по телевизията“, отвърна със смях Винисиус. Новият епизод от враждата между бразилеца и Мафео завърши с въздушни целувки от защитника на Майорка към играча на Реал.

Снимки: Imago