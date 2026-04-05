Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Отборите на Добруджа и Левски завършиха при резултат 2:2 в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Домакините стигнаха до първия гол, след като Кристиан Макун си отбеляза автогол в 63-ата минута. "Сините" стигнаха до пълен обрат след попадения на Кристиан Димитров (88, 90+6), но в последната секунда Ивайло Михайлов с феноменален гол донесе точката за своя тим.

"Сините" продължават да са лидери във временното класиране, като поведоха с десет точки на върха, но Лудогорец може да ги съкрати до седем с победа над ЦСКА 1948.

Наставникът на домакините Ясен Петров излезе в схема с петима бранители. Опитният специалист заложи в атака единствено на Валду Те.

Старши треньорът на гостите от София Хулио Веласкес за пореден път направи рокади в своя състав. Сред титулярите се завърнаха Кристиан Макун и Радослав Кирилов, които замениха Стипе Вуликич и Армстронг Око-Флекс. От първата минута започна и Карлос Охене, който се появи на мястото на наказания Акрам Бурас.

Мачът започна с минута мълчание в памет на легендата на българския футбол Борислав Михайлов.

В началните минути на двубоя гостите стигнаха до няколко корнера, които не доведоха до опасност пред вратата на Георги Аргилашки. Футболистите на Хулио Веласкес контролираха събитията на терена, но трудно стигаха до пространства, които да използват.

В 22-ата минута с първата си атака Добруджа стигна и до най-опасното положение. Ди Матео Ловрич се озова на отлична позиция, но ударът му не намери целта.

Футболистите на Левски продължиха да играят слабо, като завършиха първата част с общо два удара и нито един точен. Лош сигнал за играта на "сините" бе и голямото количесто сбъркани изключително лесни подавания.

Наставникът на гостите Хулио Веласкес не се забави с промените. За втората част в игра се появи Георги Костадинов, който замени Гашпер Търдин.

В 46-ата минута Валду Те изведе майсторски в наказателното поле Богдан Костов, който не се забави и отправи изстрел, но в последния момент бранител на Левски блокира опита на крайния бранител.

В 63-ата минута Ангел Ангелов центрира от левия фланг към Антон Иванов, който отправи слаб удар с глава, но топката се отби в крака на Кристиан Макун и попадна в мрежата, за да даде преднина на домакините.

Гостите опитаха да отговорят с центрирания от всяка позиция по терена, но без абсолютно никакъв успех. В 85-ата Майкон получи поредния си жълт картон, което директно го вади за следващите два шампионатни двубоя - срещу Арда (Кърджали) и ЦСКА.

В 88-ата минута Левски изравни резултата. След центриране на Оливер Камдем се получи разбъркване в наказателното поле, а атаката бе завършена от Кристиан Димитров, който вкара с добър изстрел в десния ъгъл.

В 96-ата минута Кристиан Димитров заби втория си гол, с който направи пълен обрат! Опитният бранител прати топката в мрежата след точен удар с глава.

В последната секунда, когато всичко изглеждаше решено, Ивайло Михайлов вкара гола на сезона. Той се разписа след уникално овладяване на топката и блестящо завъртане, което завърши с перфектен изстрел, който се отби в гредата и попадна в целта, за да донесе точката на своя тим.

В следващия кръг Левски приема Арда (Кърджали), а Добруджа гостува на Спартак (Варна).

ДОБРУДЖА – ЛЕВСКИ 2:2



1:0 Кристиан Макун (63-автогол)

1:1 Кристиан Димитров (88)

1:2 Кристиан Димитров (90+6)

2:2 Ивайло Михайлов (90+8)

Стартови състави:



Добруджа: 1. Георги Аргилашки, 15. Богдан Костов, 72. Васко Оливейра, 37. Венцислав Керчев, 35. Ди Матео Ловрич, 88. Диого Мадалено, 7. Антон Иванов, 8. Ангел Ангелов, 10. Томас Силва, 98. Ивайло Михайлов, 9. Валду Те



Левски: 92. Светослав Вуцов, 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров, 4. Кристиан Макун, 3. Майкон, 17. Гашпер Търдин, 8. Карлос Охене, 22. Мазир Сула, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 9. Хуан Переа



Стадион: "Дружба", Добрич

Главен съдия: Кристиян Колев

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов