Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  • 2 апр 2026 | 14:49
Веласкес ще говори преди гостуването в Добрич
Слушай на живо
Слушай на живо: Добруджа - Левски

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя срещу Добруджа от 28-мия кръг на efbet Лига. Брифингът ще се проведе в 15:00 часа в петък, 3 април, в залата за пресконференции в Сектор В на стадион "Георги Аспарухов".

Тренировката в петък, 3 април, стартира в 11:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Тренировката в събота, 4 април, започва в 14:15 часа и ще се проведе на стадион "Георги Аспарухов". Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с Добруджа - Левски е в неделя, 5 април, от 17:00 часа на стадион "Дружба" в Добрич.

Следвай ни:

