Добруджа отпусна 1000 билета за феновете на Левски

Слушай на живо: Добруджа - Левски

Билетите за феновете на Левски за двубоя от 28-мия кръг на efbet Лига срещу Добруджа са в продажба на касата пред Сектор А на стадион "Георги Аспарухов". Пропуските ще се продават до 15:00 часа на 4 април (събота) или до изчерпване на количествата.

Ръководството на домакините предоставя 1000 билета на цена от 10 €, като при евентуалното им изчерпване има готовност за пускане в продажба на допълнителни бройки.

В деня на срещата билети ще се продават само на касата пред сектора, предназначен за "сините" привърженици, на стадион "Дружба" в Добрич. Двубоят ще се играе на 5 април (неделя) от 17:00 часа, като касата ще отвори в 14:00 часа.