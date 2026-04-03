  Sportal.bg
  Левски
  Френски тимове следят бранител на Левски

  • 3 апр 2026 | 09:20
  • 13452
  • 13
Десният защитник на Левски Оливер Камдем е поредният футболист на "сините", който е обект на интерес от страна на чужди клубове, съобщава "Тема Спорт". 23-годишният бранител е хванал окото на френски тимове по време на дебютното му участие с националния екип на Камерун, но не се споменават имена на конкретни отбори, като се посочва, че става въпрос за такива от Лига 1 и Лига 2. Роденият в Марсилия играч получи висока оценка за представянето си за неукротимите лъвове в Австралия.

Камерун завърши турнира от FIFA Series с три точки, колкото имаше и Китай. В първия двубой африканците паднаха с 0:1 от домакините, а Камдем стартира като титуляр. Турнирът бе спечелен от Австралия. Във втория мач бранителят на "сините" се появи в игра през второто полувреме срещу азиатците и неукротимите лъвове победиха с 2:0.

23-годишният защитник ще е под въпрос за предстоящото гостуване на Добруджа, тъй като му предстоеше дълго завръщане в София и време за аклиматизация.

