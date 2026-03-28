Левски няма да разглежда оферти под 3 милиона евро за Евертон Бала

Левски ще трябва да положи сериозни усилия, за да задържи своята звазда - Евертон Бала. Бразилецът е голмайстор не само на отбора, но и на цялата efbet Лига с 15 попадения и има огромен принос за първото място на "сините" във временното класиране, пише "Mач Телеграф".

Представянето на Бала не остава незабелязано и вече няколко мощни агенти на европейски клубове са опитали да пробият нападателя и да му предложат трансфер още през лятото. Засега обаче крилото отказва всякакви разговори на тази тема, защото иска да се съсредоточи върху мачовете от първенството. На Левски му предстоят 9 решаващи срещи, пет от които са срещу ЦСКА и Лудогорец.

Договорът на Бала със "сините" изтича през лятото на следващата година и на "Герена" са наясно, че трябва да направят всичко възможно, за да предложат нов договор на техничния футболист. Бала се превърна в лидер на тима, въпреки че преди година бе на крачка да напусне. Тогава Левски активира откупната му клауза, след като той игра под наем.

Ако през лятото има реални оферти за Бала, от Левски нямат никакво намерение да разглеждат такива, които са под 3 милиона евро, довериха източници от клуба.