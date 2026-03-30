Георги Костадинов ще е готов за двубоя в Добрич

Капитанът на Левски Георги Костадинов ще влезе в сметките на Хулио Веласкес за предстоящото гостуване на Добруджа, пише "Тема спорт". "Сините" ще се изправят срещу добричлии в неделя от 17:00 часа.

35-годишният халф получи контузия при победата над Берое с 1:0 на 15 март. Именно той донесе успеха в Стара Загора, но след това бе заменен принудително заради травма в прасеца. Тя му попречи да вземе участие при победата с 2:1 над Черно море преди паузата в шампионата. През миналата седмица Костадинов се готвеше индивидуално с един от кондиционните треньори и очакванията са тази да се готви наравно със съотборниците си.

В момента извън сметките на Хулио Веласкес са трайно контузените Карл Фабиен и Мустафа Сангаре. Травма в последния мач срещу "моряците" получи и Кристиан Димитров, заради което отпадна от сметките на националния отбор. В началото на тази седмица ще стане ясно дали централният защитник ще бъде на линия за гостуването на Добруджа.