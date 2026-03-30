Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването в Добрич

Левски обяви програмата си за тази седмица, която завършва с гостуване на Добруджа в неделя (5 април). Двубоят на стадион "Дружба" в Добрич е от 17:00 часа. Днес "сините" почиват, а в дните до мача ще тренират едноразово на "Герена".
Георги Костадинов ще е готов за двубоя в Добрич
30 март, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
31 март, вторник:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите
1 април, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
2 април, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
3 април, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
4 април, събота:
14:15 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
5 април, неделя:
17:00 часа – „Добруджа“ – „Левски“ – Първа лига, 28-ми кръг – стадион „Дружба“, Добрич