Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването в Добрич

Левски обяви програмата си за тази седмица, която завършва с гостуване на Добруджа в неделя (5 април). Двубоят на стадион "Дружба" в Добрич е от 17:00 часа. Днес "сините" почиват, а в дните до мача ще тренират едноразово на "Герена".

30 март, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

31 март, вторник:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

1 април, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 април, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 април, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

4 април, събота:

14:15 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

5 април, неделя:

17:00 часа – „Добруджа“ – „Левски“ – Първа лига, 28-ми кръг – стадион „Дружба“, Добрич