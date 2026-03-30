Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването в Добрич

Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването в Добрич

  30 март 2026 | 12:38
  • 534
  • 0
Левски ще тренира по веднъж на ден до гостуването в Добрич
Слушай на живо
Слушай на живо: Добруджа - Левски

Левски обяви програмата си за тази седмица, която завършва с гостуване на Добруджа в неделя (5 април). Двубоят на стадион "Дружба" в Добрич е от 17:00 часа. Днес "сините" почиват, а в дните до мача ще тренират едноразово на "Герена".

Георги Костадинов ще е готов за двубоя в Добрич
Георги Костадинов ще е готов за двубоя в Добрич

30 март, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

31 март, вторник:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – открита за привържениците и представителите на медиите

1 април, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 април, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

3 април, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

4 април, събота:

14:15 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

5 април, неделя:

17:00 часа – „Добруджа“ – „Левски“ – Първа лига, 28-ми кръг – стадион „Дружба“, Добрич

Следвай ни:

