Веласкес: Всички се завърнаха в перфектно състояние

Наставникът на Левски Хулио Веласкес говори пред медиите преди гостуването на тима на Добруджа в мач от предстоящия кръг на efbet Лига. Специалистът сподели, че почивката за националните отбори е преминала добре за "сините" и са имали възможност за почивка и добра подготовка след това. Испанецът е доволен, че всички играчи, които бяха ангажирани с представителните тимове са се завърнали в отлично състояние. Самата среща в Добрич пък е в неделя от 17:00.

"Успяхме да починем и в същото време да тренираме добре. Позитивно оценяваме тези две седмици. Сангаре продължава процеса по възстановяване и Карл Фабиен. Макун е в перфектно състояние. Всичко зависи от моето решение. Всичко при него е нормално. Беше с контузия, върна се срещу Лудогорец и това доведе до малко пренатоварване и затова предпочетохме да играе негов заместник в следващите мачове. Срещу Берое трябваше да направим някои промени, но те не бяха свързани с нещо негативно към някой играч, а просто в процеса на срещата. Дойде почивката за националните отбори и ни даде възможност да преценим състоянието на всеки един играч. Всички играчи, които бяха ангажирани с национални отбори се върнаха в перфектно състояние. Камдем наистина направи околосветско пътешествие. Върна се днес и е малко повече изморен, но всичко е нормално и с него".

"Добурджа със сигурност ще е мотивиран да спечели мача, но ние отиваме с цялото уважение към противника с желанието за три точки. Търсим решение за всяка ситуация. Бурас е наказан, а бе един от играчите, които играят най-редовно. В много аспекти на играта му забелязвам израстване. Ние имаме ясен стил и идея за игра във всеки мач. Ние ще търсим пространствата и възможностите, независимо кой ще играе".

"Дуганджич имаше възможност да навакса с тренировките по време на паузата. Неговото пристигане бе по спешност във връзка с контузията на Сангаре. Неговата задача е да помогне и сега има тази възможност. Един от аспектите в професията ми, който харесвам е, че играчите могат да се развиват в индивидуален аспект. Това са активите на даден клуб и той винаги трябва да се повишава, но все пак не трябва да забравяме, че основният фокус е отборът. Независимо за кой треньор става дума, трябва да е благодарен за възможността да работи и да се развива и на тази база да се опитва да се обогати в професионално и личностно отношение. Аз съм много щастлив в тази държава и този клуб. Надявам се да продължа така и занапред".