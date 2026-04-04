Препълнен стадион чака Левски в Добрич, домакините с изявление за билетите

Утрешният шампионатен двубой между Добруджа и Левски ще се играе пред пълен стадион. Това става ясно от обръщение на домакините, които днес казаха, че пускат билети и за правостоящи.

"Поради изключително големия интерес към предстоящия мач срещу ПФК Левски, билетите вече са почти изчерпани.

Във връзка с това пускаме в продажба билети за правостоящи, за да дадем възможност на още повече фенове да присъстват на двубоя.

Призоваваме всички, които все още не са се снабдили с билет, да го направят възможно най-скоро", гласи съобщението на добричлии.