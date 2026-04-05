Левски пътува до Добрич в търсене на нова крачка към мечтата

Тимовете на Добруджа и Левски се изправят един срещу друг в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Дружба” в Добрич в насрочен за начало в 17:00 часа, а рефер ще бъде Кристиян Колев.

Паузата за националните отбори остави “сините” като лидер в класирането с актив от 65 точки - на девет от втория Лудогорец, който е с 56. Играчите на Хулио Веласкес са в серия от три поредни победи в последните си мачове и при спечелване на точка днес със сигурност ще посрещнат края на редовния сезон като лидери.

Добруджа от своя страна започна много силно пролетния дял на шампионата и успя да излезе не само от дъното, където зимуваше, а и от опасната зона. В последните си два мача обаче играчите на Ясен Петров записаха две поражение - от Арда и ЦСКА. Към момента добричлии са на 12-а позиция с 25 точки.

Левски няма да може да използва един от основните си футболисти в последно време - Акрам Бурас, който е наказан. Аут за мача са и Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, които лекуват контузии. При домакините основната липса ще бъде на халфа Джонатан Хуртадо, който полузи травма в мача с ЦСКА и няма да е на линия за срещата срещу лидера.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона, като в мач от 13-ия кръг Левски победи с категоричното 3:0 на стадион “Георги Аспарухов”. Евертон Бала отбеляза два гола тогава, а един добави Марин Петков.