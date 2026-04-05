Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски пътува до Добрич в търсене на нова крачка към мечтата

Левски пътува до Добрич в търсене на нова крачка към мечтата

  • 5 апр 2026 | 07:24
  • 16745
  • 63
Слушай на живо
Слушай на живо: Добруджа - Левски

Тимовете на Добруджа и Левски се изправят един срещу друг в мач от 28-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на стадион “Дружба” в Добрич в насрочен за начало в 17:00 часа, а рефер ще бъде Кристиян Колев.

Паузата за националните отбори остави “сините” като лидер в класирането с актив от 65 точки - на девет от втория Лудогорец, който е с 56. Играчите на Хулио Веласкес са в серия от три поредни победи в последните си мачове и при спечелване на точка днес със сигурност ще посрещнат края на редовния сезон като лидери.

Добруджа от своя страна започна много силно пролетния дял на шампионата и успя да излезе не само от дъното, където зимуваше, а и от опасната зона. В последните си два мача обаче играчите на Ясен Петров записаха две поражение - от Арда и ЦСКА. Към момента добричлии са на 12-а позиция с 25 точки.

Веласкес: Всички се завърнаха в перфектно състояние
Веласкес: Всички се завърнаха в перфектно състояние

Левски няма да може да използва един от основните си футболисти в последно време - Акрам Бурас, който е наказан. Аут за мача са и Мустафа Сангаре и Карл Фабиен, които лекуват контузии. При домакините основната липса ще бъде на халфа Джонатан Хуртадо, който полузи травма в мача с ЦСКА и няма да е на линия за срещата срещу лидера.

Футболист на Добруджа ще почива две седмици
Футболист на Добруджа ще почива две седмици

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона, като в мач от 13-ия кръг Левски победи с категоричното 3:0 на стадион “Георги Аспарухов”. Евертон Бала отбеляза два гола тогава, а един добави Марин Петков.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

