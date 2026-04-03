Георги Костадинов пред мач №90 за Левски

Слушай на живо: Добруджа - Левски

Капитанът на Левски Георги Костадинов е пред мач №90 със синия екип. 35-годишният халф може да запише този двубой при гостуването на Добруджа в неделя. Полузащитникът до момента има на сметката си 89 срещи във всички турнири, в които вкара десет гола и направи девет асистенции.

Костадинов се възстанови от контузия в прасеца. Той получи травмата при успеха над Берое с 1:0 на 15 март. Успех, който халфът донесе в 61-ата минута, но след това бе принудително заменен. Опитният футболист пропусна победата над Черно море с 2:1. Той ще попадне в сметките на Веласкес за визитата в Добрич, като е фаворит да замести наказания Акрам Бурас и да си партнира с Гашпер Търдин.

Наскоро друг от капитаните на Левски, Кристиан Димитров, изигра мач №100 със синия екип. Централният защитник също лекуваше травма по време на паузата, но е готов за гостуването на Добруджа, пише "Тема спорт".