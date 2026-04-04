Български победи на MAX FIGHT 64

  • 4 апр 2026 | 23:28
На 04.04 (събота) се проведе бойната гала MAX FIGHT 64 в новата зала на Военна академия в София.

Медията ни проследи в реално време всички битки по правилата на бокса, ММА, К-1 и муай тай с ММА ръкавици от главната бойна карта. В главната битка на вечерта Калоян Колев сложи край на спора между него и Камен Георгиев със събмишън във втория рунд.

Калоян Колев отказа Камен Георгиев и сложи край на трилогията

Ето как се развиха всички битки в хронологичен ред:

Марио Найденов беше нокаутиран от Мариус Думитру – Бокс • 84 кг

Българин тежко нокаутиран за старта на MAX FIGHT 64

Иван Ангелов нокаутира Октавиан Прозоровши – К-1 • 70 кг

Иван Ангелов продължи с победите на MAX FIGHT

Димо Тониев победи Асен Асенов – Бокс • Супер перо

Димо Тониев победи Асен Асенов на MAX FIGHT 64

Марио Вергиев нокаутира Якуб Милота – Бокс • Полутежка категория

Марио Вергиев нокаутира чех на MAX FIGHT 64

Димитър Димитров нокаутира Алекс Кмет – Бокс • Тежка категория

Димитър Димитров с пореден зрелищен нокаут на MAX FIGHT 64

Васил Христов нокаутира Денис Милев – К-1 • 77 кг

Васил Христов нокаутира Денис Милев на MAX FIGHT 64

Кристиян Димитров победи Харилаос Малихудис – Бокс • полутежка категория

Кристиян Димитров с нова победа на MAX FIGHT 64

Николай Дишков победи Константинос Петропулос – Бокс • Полутежка категория

Николай Дишков надигра грък на MAX FIGHT 64

Станислав Кунов нокаутира Горан Сучевич – Бокс • полутежка категория

Светкавичен нокаут за Кунов, който предизвика Димитров за реванш

Мартин Петков нокаутира Мануел Фернандес – Муай Тай (ММА ръкавици) • 70 кг

Мартин Петков защити титлата на MAX FIGHT в стил муай тай с ММА ръкавици

Калоян Колев победи Камен Георгиев със събмишън – ММА • 93 кг

Калоян Колев отказа Камен Георгиев и сложи край на трилогията
Още от Бойни спортове

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

Общо 5 отличия за България от Европейската купа по джудо за кадети и кадетки в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 20:46
  • 363
  • 0
Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

Тежък инцидент беляза републиканско първенство по борба във Враца

  • 5 апр 2026 | 15:04
  • 1572
  • 0
Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

Най-младата състезателка в UFC впечатли с нокаут в Лас Вегас

  • 5 апр 2026 | 13:18
  • 1366
  • 0
Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

Легендата на борбата Георги Мърков чества 80-годишнина днес

  • 5 апр 2026 | 12:16
  • 3471
  • 2
Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

Сребро и два бронза за кадетите ни на Европейската купа по джудо в Азербайджан

  • 5 апр 2026 | 11:36
  • 550
  • 0
Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

Тим Цзю с категоричен успех на родна земя

  • 5 апр 2026 | 11:34
  • 550
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

  • 5 апр 2026 | 21:25
  • 58831
  • 213
Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

  • 5 апр 2026 | 19:08
  • 212968
  • 864
Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

  • 6 апр 2026 | 07:17
  • 1333
  • 0
ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

  • 5 апр 2026 | 21:31
  • 40123
  • 23
Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

  • 6 апр 2026 | 06:19
  • 2517
  • 0
Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

  • 5 апр 2026 | 23:39
  • 17897
  • 4