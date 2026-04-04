Български победи на MAX FIGHT 64

На 04.04 (събота) се проведе бойната гала MAX FIGHT 64 в новата зала на Военна академия в София.
Медията ни проследи в реално време всички битки по правилата на бокса, ММА, К-1 и муай тай с ММА ръкавици от главната бойна карта. В главната битка на вечерта Калоян Колев сложи край на спора между него и Камен Георгиев със събмишън във втория рунд.
Калоян Колев отказа Камен Георгиев и сложи край на трилогията
Ето как се развиха всички битки в хронологичен ред:
Марио Найденов беше нокаутиран от Мариус Думитру – Бокс • 84 кг
Българин тежко нокаутиран за старта на MAX FIGHT 64
Иван Ангелов нокаутира Октавиан Прозоровши – К-1 • 70 кг
Иван Ангелов продължи с победите на MAX FIGHT
Димо Тониев победи Асен Асенов – Бокс • Супер перо
Димо Тониев победи Асен Асенов на MAX FIGHT 64
Марио Вергиев нокаутира Якуб Милота – Бокс • Полутежка категория
Марио Вергиев нокаутира чех на MAX FIGHT 64
Димитър Димитров нокаутира Алекс Кмет – Бокс • Тежка категория
Димитър Димитров с пореден зрелищен нокаут на MAX FIGHT 64
Васил Христов нокаутира Денис Милев – К-1 • 77 кг
Васил Христов нокаутира Денис Милев на MAX FIGHT 64
Кристиян Димитров победи Харилаос Малихудис – Бокс • полутежка категория
Кристиян Димитров с нова победа на MAX FIGHT 64
Николай Дишков победи Константинос Петропулос – Бокс • Полутежка категория
Николай Дишков надигра грък на MAX FIGHT 64
Станислав Кунов нокаутира Горан Сучевич – Бокс • полутежка категория
Светкавичен нокаут за Кунов, който предизвика Димитров за реванш
Мартин Петков нокаутира Мануел Фернандес – Муай Тай (ММА ръкавици) • 70 кг
Мартин Петков защити титлата на MAX FIGHT в стил муай тай с ММА ръкавици
Калоян Колев победи Камен Георгиев със събмишън – ММА • 93 кг