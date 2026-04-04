Български победи на MAX FIGHT 64

На 04.04 (събота) се проведе бойната гала MAX FIGHT 64 в новата зала на Военна академия в София.

Медията ни проследи в реално време всички битки по правилата на бокса, ММА, К-1 и муай тай с ММА ръкавици от главната бойна карта. В главната битка на вечерта Калоян Колев сложи край на спора между него и Камен Георгиев със събмишън във втория рунд.

Ето как се развиха всички битки в хронологичен ред:

Марио Найденов беше нокаутиран от Мариус Думитру – Бокс • 84 кг

Иван Ангелов нокаутира Октавиан Прозоровши – К-1 • 70 кг

Димо Тониев победи Асен Асенов – Бокс • Супер перо

Марио Вергиев нокаутира Якуб Милота – Бокс • Полутежка категория

Димитър Димитров нокаутира Алекс Кмет – Бокс • Тежка категория

Васил Христов нокаутира Денис Милев – К-1 • 77 кг

Кристиян Димитров победи Харилаос Малихудис – Бокс • полутежка категория

Николай Дишков победи Константинос Петропулос – Бокс • Полутежка категория

Станислав Кунов нокаутира Горан Сучевич – Бокс • полутежка категория

Мартин Петков нокаутира Мануел Фернандес – Муай Тай (ММА ръкавици) • 70 кг

Калоян Колев победи Камен Георгиев със събмишън – ММА • 93 кг

